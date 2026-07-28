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Accidente

Un atropello en el centro de Barcelona deja a una mujer en estado crítico y a una menor herida

La víctima ha resultado herida, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO

Se descartaría inicialmente una motivación criminal,

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo.

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo. / Europa Press

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Meritxell M. Pauné / Germán González

Barcelona

Un coche ha atropellado a una mujer y a una menor de edad este martes al mediodía en la calle Aragó a la altura del número 260, cerca del cruce con Rambla Catalunya de Barcelona. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado tres ambulancias y ha atendido a las dos personas en el lugar de los hechos. La mujer ha resultado herida crítica y ha sido trasladada al Hospital Clínic, mientras que la menor está en estado menos grave y ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 14.30 horas en el centro neurálgico de la ciudad. Se han desatado momentos de gran alarma entre los peatones que había en la zona, ante el recuerdo del atropello masivo en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, tragedia de la que están a punto de cumplirse nueve años.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra corroboran el atropello y apuntan a un accidente de tráfico. Se descartaría inicialmente una motivación criminal, por lo que la investigación recae en la Guardia Urbana de Barcelona.

La Unidad de Accidentes de Tráfico del cuerpo policial barcelonés ha realizado el atestado y ha tomado declaración a varios testigos, así como al conductor que iba dentro del vehículo. Según las primeras investigaciones, se trataría de un hombre mayor que ha perdido el control del coche y ha atropellado a las varias personas que en ese momento cruzaban la calle. Poco después el hombre ha conseguido detener el vehículo y ha salido mientras era increpado por varias personas por lo que había ocurrido, según ha podido saber este diario.

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Para atender a las víctimas, los servicios de emergencia han cortado parte de la calle Aragó, lo que ha afectado a la circulación y al transporte público.

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Fuente: El Periódico

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