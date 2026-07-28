De madrugada
Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en L'Hospitalet de Llobregat
Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso
Redacción
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en L'Hospitalet de Llobregat, en el barrio de la Florida. Alrededor de las 23.00 horas de este lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso de que alertaba de que había una persona gravemente herida por arma blanca en la vía pública.
Al lugar se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana del cuerpo y dotaciones del Servicio de Emergencias Médicas.
Al llegar al sitio, los agentes localizaron el cuerpo sin vida y con signos de violencia de un hombre. Muy cerca del lugar de los hechos, los agentes detuvieron a otro hombre de 35 años por su presunta relación con los hechos. En el marco del incidente, otro hombre también fue herido y trasladado a un centro hospitalario.
La DIC ha abierto una investigación para esclarecer sus causas.
Fuente: El Periódico
- Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
- La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- Cierra la primera fase de la campaña de abonados del Deportivo: el listón en 25.214
- Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- Así fue el rescate de la ballena varada en Arteixo
- Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua