Baleares
Varios detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en varios puntos de Menorca y la Penínusla
EP
La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido a varias personas y han registrado diversas viviendas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que este miércoles se está llevando a cabo en diversos puntos de Menorca y de la Península.
Por lo que respecta a Menorca, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, los agentes han actuado desde primera hora de la mañana en Maó, Ciutadella y otros puntos de la isla.
La operación conjunta, por el momento, se ha saldado con la detención de varias personas y el registro de múltiples domicilios de Menorca.
La investigación, que ha sido declarada bajo secreto de sumario, gira en torno al tráfico de sustancias estupefacientes, aunque por el momento se desconocen más detalles.
Fuente: El Periódico
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