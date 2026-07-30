Andalucía
Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas
Un hombre de 51 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga por agredir presuntamente a su pareja y posteriormente atrincherarse en la azotea durante cuatro horas para no ser arrestado por los agentes de la autoridad.
La víctima, de 44 años, alertó sobre las 20.30 horas de este miércoles de que había sido agredida por su pareja en una vivienda ubicada en la calle Séneca, por lo que inmediatamente la Policía se trasladó al lugar, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El agresor se subió a la terraza y amenazó con suicidarse, por lo que los agentes intentaron negociar con el mismo durante varias horas para que depusiera su actitud.
Sobre las 00.30 horas pudo ser arrestado y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga.
La Policía lo investiga por un presunto delito de violencia de género y atentado a la autoridad y en las próximas horas será conducido ante la autoridad judicial.
Fuente: El Periódico
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
- Xoel López desvela el título del himno del Deportivo y sus colaboraciones
- El Sporting de Gijón se interesa por Eddahchouri, pero está lejos de los parámetros que exige el Deportivo
- El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López
- Angeliño pierde su sitio en la Roma
- De Luz Casal a The Rapants: todos los conciertos de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña, con fechas y horarios