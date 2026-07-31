Asturias
Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos muy grave
El suceso se produjo en la zona limítrofe entre Asturias y León
P. T.
Un desprendimiento de rocas en la ruta del Cares (Asturias) ha dejado heridas a tres personas, una de ellas muy grave. Ha ocurrido en la mañana de este viernes, justo en la zona intermedia del camino de montaña que une Poncebos, en Cabrales, con Caín, en León.
Los Servicios de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA) se han movilizado ya en la zona para atender a los tres montañeros afectados por la caída de piedras desde la ladera. Preocupa especialmente el estado de uno de ellos.
El suceso se ha producido en una zona conocida como La Raya, en territorio asturiano pero muy cerca del límite con la provincia leonesa. Hasta el lugar se ha trasladado el equipo de rescate del SEPA con el helicóptero.
Antecedentes
No es la primera vez que ocurren desprendimientos en una de las sendas de montaña más transitadas del verano. La Ruta del Cares permaneció cerrada durante parte del verano de 2025 por el riesgo de desprendimientos tras el incendio que afectó a las canales del Macizo Occidental de Picos de Europa y no recuperó la apertura completa hasta el 6 de noviembre. Apenas unas semanas después, otro argayo registrado en el paraje de La Viña, a unos cinco kilómetros de Poncebos, afectó al canal de la central de Camarmeña y obligó a interrumpir nuevamente el paso.
La ruta volvió a cerrarse por completo el 9 de diciembre, cuando una caída de rocas arrastró buena parte de la plataforma de la senda entre Caín y el Puente de los Rebecos, aproximadamente a dos kilómetros de la localidad leonesa. Tras una primera reapertura parcial, los equipos instalaron una pasarela provisional y una línea de vida para restablecer el tránsito, mientras quedaba pendiente la reparación definitiva del camino.
Los desprendimientos también afectaron recientemente a otros recorridos de los Picos de Europa. Una fuerte tormenta registrada en julio de 2025 provocó un argayo que cortó el paso de vehículos por la pista entre Sotres, Áliva y Espinama. Días después, el Parque Nacional alertó de otra caída de rocas y materiales sueltos en el sendero de los Urrieles, en la bajada hacia el Jou de los Boches, después de que el agua acumulada por las tormentas alterase la seguridad del paso
Igualmente, no es la primera vez que un derrumbe causa heridos, o incluso un desenlace peor, en rutas asturianas de los Picos de Europa. Asimismo, la Ruta del Cares, dado el volumen de montañeros que acoge en verano, es escenario habitual de accidentes de montaña y rescates.
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Fuente: La Nueva España
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