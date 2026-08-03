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Encuentran sin vida al vecino de Silleda de 64 años desaparecido desde el viernes

El cuerpo fue encontrado esta mañana en una finca de maíz, en una zona de complicado acceso, ubicada entre Neumáticos Tato y la pista que discurre por detrás del recinto de la Semana Verde

El operativo de búsqueda del usuario de la residencia de Silleda encontró el cuerpo en una finca de maíz en la zona de Casas do Monte.

El operativo de búsqueda del usuario de la residencia de Silleda encontró el cuerpo en una finca de maíz en la zona de Casas do Monte. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Iria Otero

Silleda

Encuentran muerto al usuario de la residencia municipal de Silleda que había desaparecido el viernes por la tarde al salir a dar un paseo, con permiso del centro. José Ángel Reimondez Vázquez, de 64 años y natural de la parroquia de San Miguel de Castro (A Estrada), fue hallado esta mañana en una finca de maíz, en un punto de complicado acceso, ubicada entre Neumáticos Tato y la pista que discurre por detrás del recinto de la Semana Verde. El cadáver apareció en la zona de Casas do Monte, que dista apenas unos cientos de metros del centro geriátrico.

Desde este domingo se habían incrementado las labores de búsqueda, después de que el hombre abandonaria las dependencias de la residencia de mayores de la capital trasdezana. Hacia la tarde José Ángel salía para dar un paseo por los alrededores, autorizado por los profesionales del centro ya que no presenta ningún tipo de problema cognitivo, ni tomaba medicación que pudiera afectar a este sistema.

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En la búsqueda por los alrededores de la residencia de mayores y el casco urbano participaron un helicóptero de la Guardia Civil, Protección Civil de Lalín y de Vila de Cruces y la Policía Local. También se sumron a estas patrullas, los familiares del desaparecido, personal de la residencia y vecinos, conformando un grupo de unas cuarenta personas. Para ampliar la búsqueda por vía aérea, a media tarde se incorporaron drones y este lunes, a las 9.00 horas se volvió a activar el operativo.

Fuente: Faro de Vigo

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