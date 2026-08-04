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Fallece un operario al caerle una rama encima mientras trabajaba en una zona de monte en Ortigueira

Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre tras la intervención del helicóptero medicalizado

Sala de operaciones del 112 Galicia

Sala de operaciones del 112 Galicia / Cedida

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E. P.

Santiago

Un hombre ha fallecido este martes tras caer sobre él una rama mientras trabajaba en una zona de monte de la localidad coruñesa de Ortigueira.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 15.30 horas. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias de lo ocurrido, señalando que el accidente se había producido en la parroquia de As Neves y que el varón se encontraba accesible, pero permanecía semiinconsciente.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmó la movilización de su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

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Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Ortigueira. Finalmente, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuente: El Correo Gallego

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