La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía

La Guardia Civil ha cambiado la calificación inicial del atropello intencionado ocurrido en la madrugada del miércoles en Bertamiráns y ha pasado a investigar al detenido como presunto autor de un delito de asesinato. En las primeras diligencias se hablaba de homicidio doloso, pero los investigadores aprecian ahora indicios compatibles con la alevosía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00.45 horas en la Travesía da Peregrina, en pleno centro de la capital amesana. La víctima, un hombre de unos 30 años que residía a escasos metros del lugar, resultó herida de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital, donde se encuentra en situación de muerte cerebral.

Tras recibir el atestado inicial elaborado por la Policía Local de Ames, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago asumió la investigación y comenzó a recabar testimonios y otros indicios que apuntaban a que el atropello no había sido accidental.

Según explica la Guardia Civil, «momentos antes del suceso se produjo una discusión entre el presunto autor y la víctima en la vía pública. Posteriormente, el investigado accedió a su vehículo y, tras realizar una maniobra, se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la víctima, embistiéndola de forma violenta para, acto seguido, abandonar el lugar».

Un pequeño círculo pintado de color verde sobre la calzada indica el lugar exacto en el que se produjo el atropello. «Que pouco vale unha vida», lamentaba esta mañana un vecino al pasar por el lugar.

Discutieron por unas llantas

Residentes en la zona escucharon parte del altercado. Según las informaciones recabadas por este diario, durante la discusión se habló de varias piezas de automóvil, entre ellas unas llantas. Todo apunta a que ambos hombres se conocían o mantenían algún tipo de relación comercial.

El detenido, propietario de un taller en Lugo y padre de dos hijos, fue localizado y arrestado durante la tarde del miércoles en Bertamiráns. Fue él mismo quien llamó al 112 para alertar del atropello. Según algunas fuentes, se enc

Atropellado a escasos metros de su vivienda

La víctima nació en Brasil, aunque llevaba muchos años residiendo en Galicia. Durante una larga etapa vivió en la zona de Negreira o A Baña, en compañía de sus abuelos.

Desde hacía aproximadamente un año y medio estaba afincado en la misma calle en la que se produjo el atropello, a escasos 20 metros del lugar donde fue arrollado. Vivía con su mujer y una hija y tenía además otro hijo fruto de una relación anterior.

Vecinos de Bertamiráns explican que no le conocían una ocupación concreta, aunque señalan que disponía de varios vehículos de alta gama.

Los sanitarios lo atendieron inicialmente en el lugar y lo trasladaron al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde en torno a las 5 de la madrugada fue declarado en estado de muerte cerebral.

De homicidio doloso a asesinato

Inicialmente la Guardia Civil informó de que se investigaba al arrestado por homicidio doloso, que se produce cuando una persona mata a otra de forma consciente y voluntaria, con intención de causar la muerte, pero sin que concurran las circunstancias específicas que permiten calificar los hechos como asesinato.

El Código Penal considera asesinato la muerte de otra persona cuando concurre, entre otras circunstancias, la alevosía, es decir, cuando el autor emplea medios o formas dirigidos a asegurar la ejecución y reducir o eliminar las posibilidades de defensa de la víctima. En este caso, la Guardia Civil aprecia provisionalmente indicios compatibles con esa circunstancia, aunque la calificación definitiva corresponderá al juzgado.

El juzgado espera el atestado

En la investigación participa también la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, que realizó la inspección técnico-ocular del escenario.

Las diligencias fueron remitidas a la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago, que se encuentra de guardia estos días. El juzgado estaba a la espera de recibir el atestado completo y, inicialmente, no contaba con que el detenido pasase este jueves a disposición judicial.

La investigación permanece abierta para precisar el móvil, reconstruir toda la secuencia y determinar la relación existente entre los implicados.

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«Ames é un concello tranquilo»

El alcalde de Ames, Blas García, lamentó lo ocurrido y recordó que se trata de un episodio difícil de prevenir por sus características: «Son cousas que pasan. Ames é un concello tranquilo, cunha taxa de delincuencia por debaixo da media galega e da media estatal, pero este tipo de situacións son dificilmente controlables».

Fuente: El Correo Gallego