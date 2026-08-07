Cae una organización criminal, con un detenido en A Coruña, que introdujo por mar a más de 2.000 migrantes en España

Las autoridades españolas, francesas, españolas y polacas han desarticulado en una operación conjunta una organización criminal que llegó a introducir más de 2.000 migrantes en situación irregular en las costas del Mediterráneo, además de dedicarse al transporte de drogas desde España a Argelia. Uno de los 78 detenidos ha sido localizado en A Coruña y otro en Lugo, además de en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), Sevilla (1) y Argelia (1).

Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas relacionadas.

En el operativo han participado más de 180 agentes y, según han informado este viernes la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las 78 personas detenidas conformaban una "compleja, activa y peligrosa" estructura criminal transnacional que traficaba por vía marítima con seres humanos a través de una ruta entre España y Argelia. En la operación ha colaborado Europol y las policías francesa, portuguesa y polaca.

Los criminales utilizaron hasta 18 embarcaciones de alta velocidad (EAV), valoradas en más de cinco millones de euros, que defendían con violencia y que tenían un doble uso: primero las usaban para transportar droga de las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza a Argelia y, en el trayecto de vuelta, traían a personas migrantes.

De esta manera, el grupo llegó a introducir más de 2.000 personas en España en 64 ocasiones, que les reportaron unos beneficios superiores a los 24 millones de euros, al cobrar precios de hasta 12.000 euros por el transporte en viajes de 50 migrantes por trayecto en algunos casos.

Estas personas iban hacinadas en las embarcaciones rápidas y expuestas a peligrosas condiciones para su salud, llegando a ser atadas en ocasiones para evitar que cayeran al agua durante la travesía, y, antes del traslado, muchas de ellos habían sido alojadas en infraviviendas insalubres.

Una investigación iniciada en 2023

La investigación policial se inició en el año 2023 y logró detectar una gran estructura de origen argelino que se dedicaba al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, que protegían "con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades", según la Policía.

Las pesquisas policiales identificaron un entramado de subestructuras "perfectamente organizadas y jerarquizadas" que, además de distribuirse por Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, logró extenderse también hasta Francia, Portugal, Italia y Polonia.

La organización estaba encabezada por un "líder absoluto" al que correspondían la planificación, coordinación, supervisión, financiación y suministro de las armas y drogas de origen sintético que después se distribuían en países del norte de África.

Los 78 miembros que integraban la organización se jerarquizaban en tres niveles operativos: el primero definía la estrategia y control de las operaciones; el segundo coordinaba a los pilotos y transportistas, y el tercero se encargaba de cuestiones logísticas para garantizar la "sostenibilidad de la actividad criminal".

La red contaba con motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

15.000 pastillas de MDMA y 26.500 euros en efectivo

En el marco del operativo, las autoridades registraron 17 inmuebles en Almería, Murcia, Cartagena y Alicante en los que intervinieron más de 26.500 euros en efectivo, 15.000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, un revólver del calibre 38 y 500 gramos de cocaína.

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A los arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, transporte ilícito de combustible, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, contrabando y otras actividades ilícitas conexas.