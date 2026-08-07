El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima

La investigación del atropello intencionado ocurrido en la madrugada del miércoles en Bertamiráns permite reconstruir con mayor precisión las horas previas y el momento en el que se produjo el suceso. La Guardia Civil sostiene que el detenido, un vecino de Lugo, se desplazó expresamente desde esa ciudad hasta Ames para encontrarse con la víctima después de un desacuerdo entre ambos.

La nueva información facilitada este viernes por el instituto armado confirma además el fallecimiento del hombre atropellado, que había quedado en situación de muerte cerebral tras sufrir heridas de extrema gravedad. La Guardia Civil se refiere ahora a las diligencias por un presunto delito de homicidio, después de que el jueves informase de que se investigaban los hechos como asesinato al apreciar, de forma indiciaria, circunstancias compatibles con la alevosía.

El suceso forma parte de la denominada operación LUCASI1, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Viajó desde Lugo en un coche de alta gama

Los hechos se remontan a las 00.45 horas del miércoles 5 de agosto. De acuerdo con los indicios reunidos por los investigadores, el sospechoso viajó desde Lugo hasta Bertamiráns a bordo de un turismo de alta gama con la intención de encontrarse con el otro hombre, al que conocía previamente.

La Guardia Civil ha podido determinar que los dos mantenían relación desde hacía aproximadamente un año por actividades vinculadas al sector de la automoción. Este dato encaja con las informaciones recabadas anteriormente por EL CORREO GALLEGO entre vecinos de la zona, que aseguraban haber escuchado durante la discusión referencias a piezas de vehículos, entre ellas unas llantas.

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El encuentro acabó derivando en un enfrentamiento físico en plena calle, concretamente en la intersección de la avenida da Maía con la Travesía da Peregrina.

Caminaba hacia su casa cuando fue arrollado

Después del altercado, la víctima emprendió a pie el camino hacia su domicilio habitual, situado a muy poca distancia.

La reconstrucción realizada ahora por la Guardia Civil aporta un elemento clave sobre lo sucedido a continuación. El sospechoso se dirigió hasta su vehículo, que se encontraba mal estacionado en las inmediaciones, se puso al volante y realizó bruscamente un cambio de sentido.

Según la investigación, a continuación aumentó considerablemente la velocidad y condujo hacia el punto por el que caminaba la víctima. Cuando esta se disponía a cruzar la calzada, el turismo la alcanzó frontalmente a gran velocidad.

Un círculo verde pintado en la calzada indica el lugar en el que se produjo el atropello mortal intencionado de Bertamiráns. / S. L. C.

La violencia del impacto hizo que el hombre saliese despedido y golpease contra el firme, sufriendo traumatismos de extrema gravedad.

El conductor abandonó inmediatamente el lugar ante la llegada de personas próximas a la víctima.

Los sanitarios intentaron reanimarlo

Hasta el escenario del atropello se movilizaron efectivos de la Policía Local de Ames, Guardia Civil y servicios sanitarios de urgencia.

Los equipos médicos practicaron maniobras de reanimación en el propio lugar de los hechos antes de evacuar al herido en una unidad de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Santiago de Compostela.

Intervención en Bertamiráns tras el atropello / Protección Civil

La víctima permaneció en estado crítico y posteriormente se certificó su fallecimiento.

El hombre, nacido en Brasil aunque residente desde hacía muchos años en Galicia, había vivido durante una larga etapa en la zona de Negreira y A Baña, donde residían sus abuelos. En los últimos tiempos estaba afincado en Bertamiráns junto a su mujer y una hija y tenía otro hijo de una relación anterior.

Detenido tras inspeccionar el vehículo

La última comunicación oficial también precisa las circunstancias de la detención. Poco después de la primera intervención, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones y realizaron una inspección del vehículo supuestamente utilizado en el atropello.

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Tras estas actuaciones, fue arrestado como presunto responsable de los hechos. Está previsto que pase hoy a disposición judicial.

Fuente: El Correo Gallego