Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tensión financiera en la UDCExpansión de la refinería de A CoruñaPuertas abiertas en el HelimerHantavirus en GaliciaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Incendio

Muere un hombre al incendiarse una vivienda abandonada en Lugo

Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega).

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Una hombre ha muerto este jueves en un incendio en una vivienda en Foz, en Lugo, según informa 112 Galicia.

Alrededor de las 22.00 horas, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Viveiro. Quienes llamaron explicaron que podría haber una persona dentro, pero no pudieron confirmarlo en ese momento.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias Gallegas-061, los cuerpos de bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Noticias relacionadas

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva batalla judicial por la cárcel de A Coruña: el Estado lleva al Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo
  2. El histórico bar de A Coruña con una empanada casera que probó el Papa: 'Llegamos a vender 900 en un día
  3. El Deportivo excede las fichas con cuatro porteros, cinco centrales y siete pivotes: llega la hora de aligerar plantilla
  4. Tres detenidos acusados de robar en aparcamientos de supermercados de A Coruña, Culleredo, Ames y Madrid
  5. Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
  6. Expansión de la refinería de A Coruña: Repsol acepta la ayuda de 133,4 millones de euros del Estado para producir hidrógeno ecológico
  7. Negocios de A Coruña priorizan el eclipse y bajan la persiana el 12 de agosto: 'Ese miércoles por la tarde la ciudad tendrá otras prioridades
  8. Angeliño ya está en casa: es oficialmente nuevo jugador del Deportivo

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

Miembros de La Guardia, Danza Invisible y La Frontera se suman a las fiestas de O Castrillón

Miembros de La Guardia, Danza Invisible y La Frontera se suman a las fiestas de O Castrillón

La alcaldesa de A Coruña se defiende de las críticas sobre la reunión del área metropolitana: "Era con los concellos del primer cinturón"

La alcaldesa de A Coruña se defiende de las críticas sobre la reunión del área metropolitana: "Era con los concellos del primer cinturón"

Jairo Noriega se pierde lo que resta de temporada con el Fabril: rotura del ligamento cruzado y operación

Jairo Noriega se pierde lo que resta de temporada con el Fabril: rotura del ligamento cruzado y operación

Cruel desenlace para Mateo García en el Europeo de París

Cruel desenlace para Mateo García en el Europeo de París

Melendi ofrecerá una tercera actuación en A Coruña tras agotar entradas

Melendi ofrecerá una tercera actuación en A Coruña tras agotar entradas

Media Segunda División y equipos portugueses y franceses, tras Arnau Comas

Media Segunda División y equipos portugueses y franceses, tras Arnau Comas
Tracking Pixel Contents