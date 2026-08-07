Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: "Voy a entrar en el estadio y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo"

El FBI coordinó durante el mundial de fútbol el IPCC (Centro de Cooperación Policial Internacional), integrado por agencias federales de seguridad norteamericanas y policías de países participantes, incluida España. Rastrearon alertas terroristas, amenazas a futbolistas, hinchas violentos y cualquier incidente que pudiera afectar al campeonato. El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha accedido en exclusiva a los partes de novedades diarios elaborados en ese búnker policial.

Lionel Messi fue el objetivo de la mayoría de las amenazas a futbolistas antes y durante el Mundial. Los informes del IPCC (Centro de Cooperación Policial Internacional) que dirigió el FBI con participación de una inspectora de la Policía Nacional y un teniente de la Guardia Civil así lo atestiguan.

"Bombas caseras y un AR-15"

La amenaza más concreta contra Messi llegó cuando un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y anunció que él y otros dos individuos se dirigían hacia el estadio de esa ciudad donde se disputaba el Argentina-Jordania, provistos de "bombas caseras y un AR-15" (un fusil semiautomático). En su mensaje anunciaron que iban a agredir a "policías y jugadores de los dos equipos", pero el supuesto terrorista hizo una "mención especial a Lionel Messi", según el informe de seguridad.

Otro de los partidos de Argentina, el que jugó el 7 de julio contra Egipto, también fue objeto de una amenaza investigada por el centro de mando policial. Un usuario de la red X escribió: "estoy a punto de entrar en el estadio de Atlanta y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo".

Varios especialistas en explosivos, guías caninos y sus agentes K-9 registraron el estadio de Atlanta después de que, durante el partido, otro hombre llamara a la policía y anunciara que había dejado "tres bombas" en otros tantos cubos de basura del estadio.

En el ascensor con Cristiano

En cuanto a acosos, Cristiano Ronaldo fue el jugador más perseguido. Ya el 14 de junio, un empleado de la FIFA informó de "un hombre sospechoso" que estaba preguntando "detalles" sobre el alojamiento del futbolista portugués. La policía de Houston identificó y detuvo a ese hombre el día 16 cuando estaba en el hotel donde se alojaba Ronaldo con su selección.

Otro hombre fue detenido en Toronto (Canadá) por un incidente muy similar cuando Ronaldo estuvo allí. Esta vez, el seguidor intentó meterse en el ascensor con la estrella portuguesa cuando fue detenido. Dijo que solo quería hacerse un selfie con CR7.

Otros incidentes con Ronaldo ocurrieron en Miami, cuando un hombre intentó acceder a él, y durante el partido Portugal-Croacia, cuando un tipo vestido con una camiseta de Ronaldo saltó al campo.

Muñeco de Mbappé quemado

Messi y Ronaldo fueron amenazados y acosados durante todo el Mundial. A lo largo del campeonato, varios futbolistas fueron señalados por incidentes o errores que cometieron en los partidos. El más famoso fue Kylian Mbappé. Protagonizó una escena tensa con el portero de Paraguay.

Poco después, el jugador del Real Madrid comenzó a ser insultado con motivos "xenófobos" según los informes policiales. Una senadora paraguaya incluso se lo afeó en la red social X.

Imagen de dos hinchas paraguayos junto al muñeco de Mbappé. / SUCESOS

Finalmente, un muñeco con la imagen de Mbappé "fue quemado y retransmitido" por redes sociales en Paraguay los días 5 y 6 de julio, según reflejan los partes diarios del búnker policial.

Imagen del muñeco de Mbappé quemado por los hinchas paraguayos. / SUCESOS

Futbolistas que cometieron errores durante los partidos también fueron amenazados de muerte. Uno de los casos más graves que recogieron los informes policiales fue el del jugador noruego Alexander Sorloth (del Atlético de Madrid) y su esposa, después de que el delantero fallara una ocasión de gol clara.

Acoso a Lucas Digne

También fueron amenazados el jugador colombiano Jaminton Campaz, por fallar un penalti. De hecho, no pudo volver a su país junto al resto de sus compañeros después del Mundial. Y los partes policiales recogen también amenazas contra el defensa francés Lucas Digne, que hizo un penalti muy claro a Lamine Yamal durante el partido Francia-España.

Un caso especial fue el del seleccionador Hong Myung-bo y todo el equipo de Corea del Sur, eliminados en la primera ronda del Mundial. Todos ellos tuvieron que ser "escoltados por un gran dispositivo policial" hacia el aeropuerto después de que se recibieran amenazas de muerte contra toda la selección.

"Seis mil amenazas"

Pero el caso más grave de amenazas contra un deportista lo sufrió un árbitro, el francés François Letexier, que tuvo una actuación muy discutida en el partido Argentina-Egipto, que acabó con el triunfo argentino.

Los informes del IPCC recogen que Letexier recibió "seis mil mensajes de amenazas en su whatsapp personal", la mayoría procedentes de "nacionales de Egipto".

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Imagen del árbitro francés François Letexier. / EUROPA PRESS

La ira de los ultras egipcios alcanzó incluso al asistente del VAR de ese partido, el también francés Willy Delajod. Él también fue amenazado de muerte. De hecho, los informes policiales del centro de mando del Mundial recogen que las casas y las familias de los dos árbitros, en Francia, tuvieron que ver reforzada su seguridad y recibieron escolta policial después de más amenazas y de que se difundieran sus direcciones a través de redes sociales.