Asesinato
Detenido en Bélgica un joven sospechoso de asesinar a otro por encargo en Fuengirola (Málaga)
El sospechoso, reclutado como sicario, fue puesto en libertad en España tras cumplir el máximo legal de detención sin juicio y vuelto a arrestar en Bélgica
EFE
Un joven belga sospechoso de asesinar por encargo a un ciudadano neerlandés en Fuengirola (Málaga) en 2024, y sobre el que pesaba una euroorden de arresto, ha sido detenido en el norte de Bélgica, según informaron las autoridades locales.
El sospechoso, identificado como Shah C., de 19 años, tenía 17 en el momento del asesinato, cometido en la localidad de la Costa del Sol el 7 de diciembre de 2024 y cuya víctima fue otro joven neerlandés, de 25 años.
Arma semiautomática
El veinteañero fue tiroteado mientras trabajaba en un club de cannabis de Fuengirola por el presunto homicida, quien empleó un arma semiautomática y habría sido reclutado como sicario para asesinar a una persona diferente a la víctima, según informó la fiscalía de Flandes-Oriental, región belga donde se produjo la detención.
Shah C. fue detenido por primera vez en Gante (norte de Bélgica) en junio de 2025 en el marco de una euroorden y trasladado dos meses después a España, donde fue internado en un centro de menores, aunque fue puesto en libertad el pasado mayo tras cumplirse el máximo legal de detención de nueve meses sin que se procediera al inicio del juicio ni se solicitaran medidas cautelares.
Se encontraba en paradero desconocido
Las autoridades de Países Bajos emitieron una nueva orden europea de detención después de que el joven fuera liberado y se encontrara en paradero desconocido, medida que derivó en su segundo arresto en Laarne (norte de Bélgica) el pasado 25 de junio.
Shah C. fue posteriormente trasladado a Países Bajos y comparecerá ante la justicia de este país, que ha acordado con el Tribunal de menores de Málaga hacerse cargo del caso al tratarse de una víctima neerlandesa.
Además del supuesto responsable material del asesinato, serán juzgados en Países Bajos otros seis detenidos que habrían participado en la organización del crimen, mientras que un séptimo sospechoso falleció en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa durante las detenciones, según informó la agencia de noticias Belga.
Fuente: La Opinión de Málaga
- Incertidumbre sobre el estado del cielo en A Coruña por el eclipse: la Aemet pronostica sol, pero MeteoGalicia duda
- Deportivo - Real Madrid: Horario y dónde ver en TV y online el Trofeo Teresa Herrera
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- Cambio de enfoque en la lucha del Ayuntamiento de A Coruña contra el cambio climático: abandona la Oficina y el plan estratégico por un 'enfoque integral
- El director de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Carlos Touriñán, ante el eclipse: 'El dispositivo está preparado para 250.000 personas
- Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas
- Adiós a uno de los bares míticos de A Coruña: Monte Alto se queda sin sus callos en 'lanchiña' y con palillo
- Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia