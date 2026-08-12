Los peligrosos consejos de la santera 'Maestra Meiga' a mujeres maltratadas: "No lo denuncies porque te quiere..."

"La santera 'Maestra Marie' se aprovecha de víctimas de violencia machista y mujeres en situaciones de riesgo y peligro y las estafa. Las convence de que con sus rituales puede conseguir cambiar a sus parejas agresivas en solo tres días, e incluso les dice que no es necesario denunciar su situación a la policía". Es la segunda denuncia, presentada ante la Guardia Civil, contra la mujer que también está acusada de estafar 11.000 euros a un empresario canario con sus "rituales y amarres de amor".

Después de atender a dos afectados por la santera, la presidenta de la Asociaciación de Víctimas de Santería, Victoria Vélez de Guevara, decidió denunciar, el pasado 1 de julio, el "peligroso engaño" de 'Maestra Meiga' o 'Maestra Marie', como también se hace llamar en su página web, en la que la curandera asegura solucionar "casos difíciles" de pareja con "limpiezas energéticas, endulzamientos amorosos y hechizos de atracción".

"Si le das mucho, te lo cargas"

"Nos dimos cuenta de que, además de la posible estafa económica, esta santera podía estar poniendo en peligro la vida de algunas víctimas. Hasta nosotros llegó el caso de una mujer que acudió a ella para pedirle ayuda con su marido, que tenía problemas con la bebida. Como solución, 'Maestra Meiga' le dijo que le diera unas hierbas que, a saber qué llevaban, porque la propia santera le advirtió sobre la cantidad que podía suministrarle. Le dijo: 'si le das mucho te lo cargas'", explica Vélez de Guevara.

Para demostrar "la gravedad de lo que esta santera hace", la propia presidenta de la asociación contactó con 'Maestra Meiga' y contrató sus servicios. Durante tres días, Vélez de Guevara se hizo pasar por una "mujer maltratada por su pareja, con riesgo grave e inminente para su integridad física". Sus conversaciones telefónicas y sus mensajes de Whatsapp, publicados junto a este reportaje, acompañan la denuncia que ha presentado ante la Guardia Civil.

"Mi pareja está muy agresivo"

Victoria: Mi pareja está últimamente muy agresivo y no sabría si usted me puede ayudar.

Santera: ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja?

Victoria: 20 años.

Santera: Es un buen tiempo. Y agresivo ¿en qué sentido, hija?

Victoria: Pues... en la manera de hablarme, incluso es a veces un poco violento.

Santera: ¿Se ha separado de ti o permanecen juntos?

Victoria: De momento seguimos juntos, pero no sé...

"Un dominio de amor"

Lejos de aconsejarle que acuda a la policía y pida ayuda en canales oficiales para su delicada situación, 'Maestra Meiga' ofrece a Victoria su solución particular, que pasa porque la mujer pague a la santera 120 euros a cambio de recibir uno de sus "dominios de amor":

Santera: Trabajemos a través de un dominio de amor. Vamos a lograr bajar esas energías negativas y convertirlas a positivas, que vuelvan a estabilizarse los sentimientos y las fuerzas energéticas. Ese es tu sofoco principal, tu interés, que te vuelva a tratar como a una rosa delicada, dulce, tierna, cariñosa, que él te vuelva a mirar con esos ojos de amor y te lo demuestre.

"En tres días, verás el cambio"

La santera asegura a Victoria que, si confía en su magia y le hace una transferencia bancaria, en solo tres días, ella podrá ver "el cambio" en Manuel, su marido violento:

Santera: Este es un trabajo que yo realizo con sus nombres completos, fecha de nacimiento y fotografía de cada uno. Tiene un costo de 120 euros. En tres días tú vas a ver el cambio en él. Yo te acompañaré durante esos tres días enviándote fotos y vídeos de todo el proceso.

Cuando la mujer comunica a la santera que ha decidido no contratar sus servicios, 'Maestra Meiga' responde: "¿No deseas recuperar tu relación doblegando el carácter de tu pareja? Mis santos me han dado el conocimiento y la experiencia para hacerlo, soy capaz de eso, puedes estar segura, no es la primera vez que uno familias y relaciones".

En Asturias

Aunque 'Maestra Meiga' le informa de que lleva a cabo sus rituales de manera telemática, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Santería insiste en concertar una cita presencial con ella. Entonces, la hechicera envía a Victoria la dirección de una supuesta tienda esotérica que, asegura, está situada en La Fresneda, en el concejo asturiano de Siero.

Victoria comprueba que en esa dirección no hay ninguna tienda. El día que han quedado en verse, escribe a la santera y le explica que no va a poder acudir a su cita porque ha tenido de nuevo problemas con su pareja y que incluso tiene "golpes en la cara":

Victoria: No he podido salir, me parece que lo mejor sería denunciar por violencia, ¿no?

La santera le responde:

Santera: No, porque Manuel te quiere y denunciarlo ya sería no volver con él más nunca.

Otra denuncia

Este medio se ha puesto en contacto con la santera denunciada para recabar su versión, sin respuesta. La web en la que oferta sus servicios sigue activa y visible en la red, pero la mujer ha desactivado la opción de contactar con ella a través de Whatsapp.

La denuncia contra 'Maestra Meiga' de la presidenta de la asociación se suma a la de un empresario canario que acusa a la santera de estafarle casi 11.000 euros en dos meses y medio.

Como adelantó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, el hombre asegura que la mujer le prometió arreglar los problemas psicológicos de su novia y conseguir que volviera con él gracias a sus rituales. El empresario denunció a la Guardia Civil que cuando descubrió el "engaño" de la santera y se negó a seguir pagándole, ella empezó a "chantajearlo" y "amenazarlo".

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El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista.

Fuente: El Periódico