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Violencia machista

Detenido tras intentar apuñalar a su expareja en un centro comercial de Mieres (Asturias)

El arrestado, que huyó y fue capturado posteriormente, trató de clavar un arma blanca, en plena hora punta, a una chica y al hombre que la acompañaba

El centro comercial Caudalia, en Mieres.

El centro comercial Caudalia, en Mieres. / Juan Plaza

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Andrés Velasco

Mieres del Camino

Enorme el susto que se llevaron y el pánico que vivieron los clientes del centro comercial de Mieres (Asturias). Un hombre, que ya ha sido detenido, trató de apuñalar con un arma blanca a su expareja y a otro ciudadano que la acompañaba. El suceso tuvo lugar a final de la tarde, en torno a las 20.30 horas, en un horario en el que muchos clientes todavía estaban realizando compras en el centro comercial mierense. La detención se produjo tras un gran dispositivo coordinado entre la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional.

Según explicaron fuentes de la Guardia Civil, el arrestado, tras amenazar a su expareja, sacó un arma blanca de su ropa y trató de apuñalarla en las inmediaciones del apeadero de FEVE. a la mujer. No lo consiguió y tras el revuelo formado emprendió la huída. Hasta el lugar del suceso llegaron tres patrullas del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, responsable de esa zona de Mieres, y también apoyaron patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local. A su llegada, los agentes comprueban que la víctima no presenta lesiones de arma blanca, pero sí que tiene "un chichón en la cabeza", y también les dice que "le ha tirado de los pelos".

El nuevo cuartel de Mieres, visto desde la calle Siero. A la derecha, la entrada a las dependencias actuales de la calle Alfonso Camín.

El nuevo cuartel de Mieres, visto desde la calle Siero. / LNE

La búsqueda se produjo en los alrededores del centro comercial, en el barrio de Nuevo Santullano y en el entorno del hospital. Además de las patrullas en coche y a pie, también participó el helicóptero de la Guardia Civil. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el hombre se topó en su huída con efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

Custodia

La Guardia Civil se encargó de la custodia del detenido, que fue arrestado por "viogen" (violencia de género). En el momento de su arresto, no portaba ningún arma blanca. A última hora de la tarde, estaba prevista su puesta a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Mieres

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En el momento del suceso, el centro comercial presentaba una buena afluencia, lo que hizo que fueran muchos los testigos de los hechos, y también los que se llevaron un tremendo susto y mal trago. Finalmente no hubo que lamentar ningún herido, ni la pareja que fue atacada, ni ningún agente de los implicados en la búsqueda y detención del agresos.

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Fuente: La Nueva España

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