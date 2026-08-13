Lucha antidroga
Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados
Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería
EFE
La Policía Nacional ha asestado un golpe a la producción de cocaína en España con la detención de 23 personas en diferentes provincias, además de otras 4 en Australia, y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en fincas rústicas y domicilios en ciudades de Madrid, Toledo y Badajoz.
Una operación con la que los agentes han logrado desmantelar un presunto entramado criminal que logró introducir la droga oculta en madera, fruta, cemento y chatarra a través de puertos marítimos europeos como el de Bélgica, donde tenían contactos para posteriormente transportarla a España para su corte y adulteración.
La organización estaba especializada en la extracción de clorhidrato de cocaína y la adulteración y corte de esta droga en laboratorios clandestinos, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.
Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería. A esos 23, junto a los cuatro arrestados en Australia, se les imputan delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes.
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