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Lucha antidroga

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados.

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados. / EFE

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EFE

Madrid

La Policía Nacional ha asestado un golpe a la producción de cocaína en España con la detención de 23 personas en diferentes provincias, además de otras 4 en Australia, y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en fincas rústicas y domicilios en ciudades de Madrid, Toledo y Badajoz.

Una operación con la que los agentes han logrado desmantelar un presunto entramado criminal que logró introducir la droga oculta en madera, fruta, cemento y chatarra a través de puertos marítimos europeos como el de Bélgica, donde tenían contactos para posteriormente transportarla a España para su corte y adulteración.

La organización estaba especializada en la extracción de clorhidrato de cocaína y la adulteración y corte de esta droga en laboratorios clandestinos, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

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Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería. A esos 23, junto a los cuatro arrestados en Australia, se les imputan delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes.

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