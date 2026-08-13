Ingresa en la UCI un joven de 27 años herido muy grave en una pelea en Alicante

Un joven de 27 años ha resultado herido muy grave la pasada madrugada en Alicante tras ser agredido en el transcurso de una pelea ocurrida de madrugada en la parada del TRAM del Campo de Golf, en Playa de San Juan. El presunto agresor es un joven de 22 años que ha sido detenido por la Policía Nacional de Alicante y está pendiente de ser puesto a disposición judicial una vez concluyan las diligencias los investigadores.

Los hechos han sucedido sobre las cinco y media de la madrugada de este jueves en la parada del TRAM del Campo de Golf, en las inmediaciones de la zona de ocio donde ya murió un joven de un puñetazo en octubre de 2022. Por causas que investiga la Policía Nacional, el ahora detenido y la víctima se enzarzaron una discusión que acabó con la grave agresión que dejó malherido al joven de 27 años. Los dos jóvenes, ambos de nacionalidad española, no se conocían previamente y no ha trascendido si antes de la pelea en la parada del TRAM tuvieron algún incidente previo en la zona de ocio.

Según fuentes cercanas al caso, el joven de 22 años detenido presuntamente propinó una patada en la cabeza a la víctima y el agredido se golpeó gravemente contra las vías. El 112 ha sido alertado del suceso mientras la víctima era socorrida y al lugar han acudido efectivos policiales y sanitarios.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso a las 5:37 horas para atender a un joven de 27 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico tras sufrir un golpe en la cabeza. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del SAMU y otra unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Parada cardiorrespiratoria

Durante la asistencia, el joven ha entrado en parada cardiorrespiratoria, pero el equipo médico del SAMU le ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y ha logrado recuperarlo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde ha quedado ingresado en la UCI en estado muy grave.

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Los especialistas del Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han comenzado a primera hora de la mañana a realizar las pesquisas sobre la agresión y a recabar datos de los posibles testigos de la pelea. Asimismo, el presunto agresor ha sido detenido horas después del suceso como presunto autor de un delito de lesiones y desde entonces permanece en los calabozos de la Comisaría Provincial.