Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se busca patrocinador para terrazasHabla HidalgoPrimer día de cinco negocios de éxitoFly2Galicia oferta ocho vuelosDónde ver el DeportivoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

En la sierra de Montánchez

Muere un parapentista al precipitarse al vacío en Cáceres

Otro varón que participaba en la actividad ha resultado herido tras realizar un aterrizaje de emergencia en una zona de difícil acceso

Instante del rescate del herido en el accidente.

Instante del rescate del herido en el accidente. / Sepei

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ángel García Collado

Cáceres

Un hombre de 50 años ha fallecido este domingo en un accidente de parapente en el término municipal de Montánchez, en la provincia de Cáceres. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido durante el inicio del vuelo, cuando el parapentista se ha precipitado al vacío.

La Central 062 de la Guardia Civil ha recibido el aviso del 112 y hasta el lugar se ha desplazado inmediatamente una patrulla del puesto de Valdefuentes. A su llegada, los agentes han observado que el accidentado podría haber fallecido, extremo que posteriormente han confirmado los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

En el mismo suceso se ha visto implicado otro parapentista, de 35 años, que ha sufrido una caída en una zona cubierta de zarzales y ha quedado atrapado sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Instante del rescate del herido en el accidente.

Instante del rescate del herido en el accidente. / Sepei

Los agentes han logrado localizarlo y ponerlo a salvo. El hombre ha resultado ileso y se encontraba aparentemente en perfecto estado de salud, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Atrapado entre zarzales

Las características del terreno han complicado especialmente el acceso hasta este segundo parapentista. El hombre había quedado en una zona de zarzales de más de dos metros de altura, en la rivera del Aljucén y próxima al punto kilométrico 10 de la EX-382.

Hasta allí se ha desplazado también una dotación de los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (Sepei), cuyos efectivos han tenido que abrirse paso con motosierras y hachas para facilitar el acceso.

Los bomberos entran por el zarzal para rescatar al parapentista herido leve.

Los bomberos entran por el zarzal para rescatar al parapentista herido leve. / Sepei

Según ha podido saber El Periódico de Extremadura, el grupo de parapentistas de la ciudad de Cáceres había descartado acudir este domingo a volar a esta zona debido a las tormentas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Investigación abierta

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Trujillo ha realizado una inspección ocular en el lugar del siniestro y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Noticias relacionadas

En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil, los servicios sanitarios del 112 Extremadura y los bomberos de la Diputación de Cáceres.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora
  2. El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
  3. El Deportivo - Elche podrá verse gratis pero no por televisión convencional: te explicamos cómo
  4. Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
  5. Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
  6. La batalla naval de A Coruña devuelve la luz a la ensenada del Orzán
  7. El barrio de San Roque de A Coruña recupera sus fiestas después de 40 años: 'Me encantaría disfrutar de la celebración como lo hacía cuando era joven
  8. Los hosteleros de la plaza de María Pita de A Coruña piden mantener terrazas con cierres y tarimas que no se inunden

2-1 | El Dépor Abanca le da un susto al Real Madrid en Valdebebas

2-1 | El Dépor Abanca le da un susto al Real Madrid en Valdebebas

Sánchez analizará por videoconferencia con varios ministros la situación en Ceuta

Sánchez analizará por videoconferencia con varios ministros la situación en Ceuta

Yulenmis Aguilar se queda lejos de las medallas en el Europeo

Yulenmis Aguilar se queda lejos de las medallas en el Europeo

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 16 de agosto de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 16 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 16 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 16 de agosto de 2026

El Deportivo estrecha el cerco sin acelerar por el central zurdo: Brassier, Zézé, Jesus...

El Deportivo estrecha el cerco sin acelerar por el central zurdo: Brassier, Zézé, Jesus...

Luis Pastur, el ayudante coruñés que trae el Elche: con Anselmi a Ecuador, Chile, México, Portugal y ahora España

Luis Pastur, el ayudante coruñés que trae el Elche: con Anselmi a Ecuador, Chile, México, Portugal y ahora España

Deportivo - Elche: este es el posible once del Dépor para su regreso a Primera División

Deportivo - Elche: este es el posible once del Dépor para su regreso a Primera División
Tracking Pixel Contents