El "dantesco" tiroteo de Huelva por un ajuste de cuentas entre clanes: el menor fallecido no tenía nada que ver con la familia

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha explicado ante los medios de comunicación a las puertas del Ayuntamiento que el tiroteo en el que murieron tres personas este domingo dejó una "situación dantesca" en la barriada: "Una imagen que no se le va a olvidar en la vida a nadie. Allí los vecinos son gente humilde y pacífica. Estaban mirando con mucha calma lo ocurrido hasta que llegaron los familiares. Solo tengo en la memoria otro momento de este tipo, con un silencio abismal solo roto por el llanto de la familia".

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre clanes. Los asaltantes acabaron con la vida de tres personas: una mujer de 62 años, su hija de 39 años, embarazada de 8 meses (el no nato también ha perdido la vida) y un joven de 16 años que nada tiene que ver con esta familia. Además, está en estado grave herido por los disparos el nieto e hijo de las fallecidas. Los servicios de emergencias del 061 lo encontraron dentro de su casa, hasta donde se trasladó él mismo al recibir el impacto en la vía pública. Hay otro joven herido por el roce de una bala, pero no reviste de gravedad.

Orta recalcó que "los dos asesinos intentaron quemar el vehículo" en el que iban en un pinar para despistar a los efectivos de seguridad. "Una vez que sofocamos el incendio pudimos acercarnos a la barriada y enterarnos de lo que estaba ocurriendo", afirmó el alcalde.

Por el momento, los dos varones que iban en la motocicleta y abrieron fuego contra los viadantes continúan en paradero desconocido. Según la subdelegadada del Gobierno, María José Rico, aún es pronto para hablar "de detenciones".

Rico también habló con los medios a las puertas del consistorio de Isla Cristina esta mañana. "Todo apunta a un ajuste de cuentas entre distintos clanes, pero están todas las líneas de investigación abiertas. Reitero la cautela, la prudencia y les pedimos que sean cautos y prudentes", apuntó Rico.

Guardia Civil y Policía Nacional tienen desplegado un dispositivo de seguridad para evitar que se pueda volver a producir un enfrentamiento similar. "Se mantendrá el tiempo que sea necesario", explicó Rico. Además de en Isla Cristina, los agentes están presentes en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, donde se produjo el primer incidente en 2024.

Ni el alcalde ni la subdelegada del Gobierno confirmaron que las rencillas familiares tuvieran que ver con el narcotráfico. Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sí lo relacionó en X con una publicación que acompañó del mensaje: "Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía".

"Nada dice que esto pueda volver a ocurrir"

Rico aseguró que se trata de un "hecho puntual". El alcalde de Isla Cristina quiso agradecer a la Subdelegación del Gobierno que se cerrara el municipio al poco tiempo del sucesos para tratar de dar con los asaltantes. "No estamos acostumbrado a esto. Somos un pueblo turístico y marinero", reseñó.

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Lo ocurrido este domingo está relacionado con un sucesos de 2024. "La brigada de investigación nos ha dicho que todo apunta a un tiroteo del 2024, a otro hecho de 2025. El resto de la familia es la que ha sufrido lo ocurrido", concluyó el regidor de Isla Cristina.

Fuente: El Correo de Andalucía