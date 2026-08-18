Incendio
Más de 200 desalojados por un incendio en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla)
Los bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla actuaron para sofocar las llamas en el garaje comunitario, que se propagaron a varios vehículos
Claudio Guarino
Tres personas han sido asistidas y más de 200 vecinos han sido desalojados de forma preventiva tras el incendio registrado en un garaje comunitario de Tomares (Sevilla), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.
El teléfono 112 recibió, a las 16:30 horas, una quincena de llamadas que alertaban del incendio en un garaje comunitario situado en la Plaza de las Nieves. Desde la sala coordinadora se activó rápidamente a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
Hasta el lugar se movilizaron efectivos de los parques de Mairena del Aljarafe, Santiponce, Sanlúcar y La Rinconada, junto con la unidad de mando. Según han informado desde el servicio de extinción de incendios, el fuego, al parecer, comenzó en una moto y posteriormente se propagó a más vehículos.
Entre 200 y 300 vecinos desalojados en Tomares
Como medida preventiva, entre 200 y 300 vecinos fueron desalojados de tres bloques, cada uno de ellos con alrededor de un centenar de viviendas, según fuentes de la Policía Local.
A última hora de la noche, los residentes del bloque 1 pudieron regresar a sus domicilios. Por el contrario, los vecinos de los bloques 2 y 3 no pudieron volver a sus viviendas y fueron realojados en hoteles y en casas de familiares.
Los servicios sanitarios atendieron a tres personas, aunque ninguna de ellas requirió traslado hospitalario. Los bomberos realizaron labores de revisión y aseguramiento del garaje y de los bloques afectados.
Fuente: El Correo de Andalucía
- El globo de San Roque: el otro eclipse de Betanzos
- El Concello de A Coruña registra 65 vehículos mal aparcados en una hora y cuarto en Monte Alto, y solo dos sitios libres: 'Hay déficit de plazas
- Amancio Ortega acelera la rotación de su imperio: de casi no vender nada a desprenderse de activos en París, Seúl, Nueva York, España y Portugal
- Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: 'No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña
- 1-1 | El Deportivo se deja empatar por el Elche cuando acariciaba el triunfo
- Día de colas en Riazor antes del Deportivo-Elche: por la camiseta naranja de protesta a la campaña de socios y en las taquillas
- Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto
- Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora