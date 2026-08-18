Investigación
La jueza ordena el ingreso en prisión provisional de la mujer acusada de matar a su pareja con un arma blanca en Sevilla
Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca
Claudio Guarino
La mujer acusada de matar a su pareja en Estepa (Sevilla) ha sido enviada a prisión provisional a la espera del juicio. Así lo ha acordado la titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa (Sevilla) después de que se le detuviera como la presunta autora de la muerte de su pareja sentimental este pasado domingo.
La acusada ha prestado declaración durante la mañana de este martes. De la misma manera, han pasado por sede judicial varios testigos de los hechos, según informó la oficina de prensa del TSJA. A la mujer se le atribuye un presunto delito de homicidio.
Cabe recordar que la mujer, de 33 años, fue detenida en Estepa por haber acabado con la vida presuntamente a su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural. El cuerpo de varón fue encontrado en el lugar con signos de violencia causadas, según las primeras investigaciones, por heridas de arma blanca. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.
Fuente: El Correo de Andalucía
- El globo de San Roque: el otro eclipse de Betanzos
- El Concello de A Coruña registra 65 vehículos mal aparcados en una hora y cuarto en Monte Alto, y solo dos sitios libres: 'Hay déficit de plazas
- Amancio Ortega acelera la rotación de su imperio: de casi no vender nada a desprenderse de activos en París, Seúl, Nueva York, España y Portugal
- Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: 'No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña
- 1-1 | El Deportivo se deja empatar por el Elche cuando acariciaba el triunfo
- Día de colas en Riazor antes del Deportivo-Elche: por la camiseta naranja de protesta a la campaña de socios y en las taquillas
- Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto
- Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora