Dos detenidos en Ordes con 360 dosis de cocaína

La Guardia Civil ha detenido en Ordes a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, en dos actuaciones desarrolladas durante los dispositivos de seguridad establecidos con motivo de las fiestas patronales, en las que se intervinieron un total de 360 dosis individuales de cocaína.

La primera intervención fue realizada por efectivos del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Santiago de Compostela, en el marco de la operación 'Crioulo', iniciada tras detectar el reiterado incumplimiento de una resolución judicial que prohibía a uno de los detenidos permanecer en el casco urbano de Ordes por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes constataron que el hombre podría encontrarse en la localidad durante las fiestas y lograron localizarlo cuando abandonaba un domicilio situado en el casco urbano.

Durante el registro de sus pertenencias los guardias civiles encontraron 200 dosis de cocaína preparadas para su venta al menudeo, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, otro de quebrantamiento continuado de condena y un tercero contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

La segunda actuación se produjo durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana llevado a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ordes.

Los efectivos detectaron un vehículo que circulaba sin el seguro obligatorio y con la ITV caducada. Tras interceptarlo, observaron el "excesivo nerviosismo" que mostraba el conductor y único ocupante, por lo que procedieron al registro del turismo y de sus pertenencias.

En una riñonera encontraron 160 dosis individuales de cocaína, por lo que el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

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Ambas actuaciones se enmarcan en los dispositivos desplegados por la Guardia Civil y la Policía Local de Ordes con motivo de las fiestas patronales, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir incidentes durante la celebración.