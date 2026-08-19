Peligro Animal
La Guardia Civil busca a un supuesto león avistado en Toledo
El dispositivo incluye un helicóptero, drones y varias patrullas, mientras se investiga si el animal pudo escapar de algún recinto cercano
EFE
La Guardia Civil ha movilizado varios medios, incluido un helicóptero y varios drones, para tratar de localizar a un león en la Sierra de San Vicente (Toledo) tras la llamada de un repartidor que trabajaba por la zona y asegura haberlo visto.
Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, este miércoles el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada de una persona que decía haber divisado a un león en la zona del convento del Piélago, en concreto en la TO-1375 a la altura del kilómetro 9, carretera que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende.
La Guardia Civil ha procedido a comprobar si el ejemplar se ha escapado del Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente, de alguna finca cercana, o de zoológicos de la Comunidad de Madrid, aunque por el momento no se ha notificado que falte ningún león.
Del mismo modo, la Guardia Civil ha comprobado la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características similares a los leones.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha activado un dispositivo para localizarlo en el que han participado un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la comandancia de Toledo, además de varias patrullas de seguridad ciudadana.
Varios ayuntamientos, entre otros el de Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente o Almendral de la Cañada han avisado a los vecinos en redes sociales de que tomen precauciones.
En declaraciones a EFE, el alcalde de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, ha confirmado que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y ha destacado la "sorpresa" y el "nerviosismo" de sus vecinos ante la noticia.
- El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
- Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos
- Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: 'No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña
- Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
- Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas
- Querido turista': la carta de un negocio de A Coruña en clave de humor como protesta ante visitantes incívicos
- Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 18 de agosto
- José Vicente Fernández no continuará en el consejo de administración del Deportivo