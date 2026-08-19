Problema de Salud
Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración
Los agentes detectaron 91 paquetes de sushi sin un sistema de refrigeración habilitado para el transporte de alimentos
En el baúl de una moto y sin más refrigeración que unas placas de hielo de uso doméstico. Así transportaban 27 kilos de sushi que pretendía ser distribuido en la Feria de Málaga para su consumo, con unas temperaturas que por encima de los 30 grados y una humedad sofocante.
La Policía Local de Málaga, en colaboración con la Inspección del Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Málaga, decomisó y destruyó a principios de semana 91 tubos de sushi que un repartidor trataba de introducir en el Cortijo de Torres sin las condiciones higiénico-sanitarias de redrigeración adecuadas.
Según ha explicado el cuerpo, sobre las 17:15 horas del lunes 17 de agosto, una patrulla de agentes de la Policía Local de Málaga que prestaba servicio de paisano en el Real de Recinto Ferial Cortijo de Torres dio el alto policial al conductor de una motocicleta que circulaba por calle José Blázquez El Maño. Tras identificarlo, comprobaron que transportaba en el maletero un total de 91 paquetes de sushi, cuyo destino era un stand ubicado en una caseta. El motorista se identificó como propietario de un establecimiento de restauración, donde elabora los productos para luego transportarlos en el cofre de la moto.
Sin sistema de refrigeración
Los policías locales comprobaron que el baúl no disponía de un sistema de refrigeración adecuado para el transporte de productos alimenticios ni estaba habilitado para tal finalidad. Únicamente contaba con varias placas de hielo de las que se suelen utilizar para una nevera portátil, por lo que procedieron a levantar acta de denuncia al respecto.
Además, ante tales circunstancias, una vez que el sushi fue introducido en la cámara frigorífica que se encontraba en la caseta de destino, los agentes procedieron al precinto de la misma, quedando la mercancía inmovilizada para evitar su consumo.
Finalmente, agentes de una dotación del Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local de Málaga, junto a una inspectora del Servicio de Sanidad y Consumo municipal, procedieron al desprecintado de los alimentos, tras lo que se llevó a cabo la eliminación voluntaria de los mismos, unos 27 kilogramos de sushi. Asimismo, se informó al responsable de la obligación del cumplimiento de la normativa vigente con respecto al transporte y a la cadena de frío de los alimentos.
Fuente: La Opinión de Málaga
- El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
- Dos policías locales de A Coruña salvan a un joven en la zona del Orzán con el torniquete que había comprado uno de ellos
- Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: 'No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña
- Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
- Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas
- Querido turista': la carta de un negocio de A Coruña en clave de humor como protesta ante visitantes incívicos
- Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 18 de agosto
- José Vicente Fernández no continuará en el consejo de administración del Deportivo