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Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

El jóven, de 22 años y que regentaba una tienda de golosinas, permanece en prisión provisional tras ser detenido

Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

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EFE

San Sebastián

La Ertzaintza ha identificado a 14 menores víctimas de agresiones sexuales cometidas presuntamente por un hombre de 22 años que regentaba una tienda de golosinas en San Sebastián y que permanece en prisión provisional tras ser detenido el pasado mes de junio, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La misma fuente ha precisado que todas las víctimas tenían entre 10 y 18 años en el momento de los hechos investigados y han prestado declaración ante la Policía vasca.

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La investigación continúa abierta y la Ertzaintza vuelve a solicitar la colaboración ciudadana ante la posibilidad de que existan más personas afectadas.

Fuente: El Periódico

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