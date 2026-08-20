Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ofertas en la plaza de LugoEl Hull quiere a YeremayLos ríos gallegos se secanRehabilitación de la Casa EscarizViviendas turísticas en TorreiroFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

En la localidad de Burlada

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

El suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada

Dos agentes de la Policía Foral Navarra.

Dos agentes de la Policía Foral Navarra. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Un niño de 10 años se encuentra en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio en el municipio de Burlada (Navarra) que se había incendiado.

Según ha informado SOS Navarra, el suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada.

Además del menor, que ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en este mismo centro ha sido atendida otra persona por inhalación de humo.

Hasta el edificio del incendio se han movilizado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, cuerpo este último que queda al cargo de la investigación del suceso.

Noticias relacionadas

Las mismas fuentes han indicado que el niño se ha precipitado de la vivienda y se encuentra grave, mientras que el incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello de A Coruña abre un expediente para sancionar al restaurante O Cabo con 12.001 euros por ruidos en horario nocturno
  2. Un bar de A Coruña, condenado a pagar 6.000 euros a sus vecinos por cuatro años de ruidos
  3. El deportivismo, entre la ilusión de Primera y la preocupación por la brecha social: 'Tendría que ser una fiesta
  4. El restaurante de A Coruña que empezó casi vacío y hoy está en la guía Michelin: 'Hubo muchos días de preocupación
  5. A Coruña estrenará un nuevo parque en Monte Alto: más de 16.000 metros cuadrados con zona verde y pasarelas-mirador
  6. Traslado de RTVE en A Coruña: una sola antena en la cubierta del edificio de Correos
  7. Avalancha de ofertas por los locales exteriores del mercado de la plaza de Lugo: 54 aspirantes y más de 100 peticiones
  8. El Bochum busca la cesión de Charlie Patiño, sin hueco en el Deportivo

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

Boedo, en Culleredo, reserva 1.100 kilos de marisco para su Gran Cigalada

Boedo, en Culleredo, reserva 1.100 kilos de marisco para su Gran Cigalada

Los silos históricos del Puerto de A Coruña, en busca de un futuro que no tendrán sus 'gemelos' de Vigo

Los silos históricos del Puerto de A Coruña, en busca de un futuro que no tendrán sus 'gemelos' de Vigo

Noelia Hernández, educadora felina: “Es un error pensar que los gatos necesitan menos atención que un perro”

Noelia Hernández, educadora felina: “Es un error pensar que los gatos necesitan menos atención que un perro”

Las diferencias entre funcionarios de Cambre hacen aflorar la situación de Servicios Sociales

Las diferencias entre funcionarios de Cambre hacen aflorar la situación de Servicios Sociales

A Laracha inicia la cuenta atrás para la finalización de las obras de la piscina

A Laracha inicia la cuenta atrás para la finalización de las obras de la piscina

Ainoa Gómez y Marisa García jugarán el Mundial sub 20 con España

Ainoa Gómez y Marisa García jugarán el Mundial sub 20 con España

Von der Leyen anuncia más apoyo de la UE a la capacidad antibalística de Ucrania

Von der Leyen anuncia más apoyo de la UE a la capacidad antibalística de Ucrania
Tracking Pixel Contents