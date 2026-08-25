Rescatan a los tres tripulantes de un palangrero convertido en una bola de fuego frente a Estaca de Bares

El helicóptero de Gardacostas de Galicia «Pesca 2» evacuó a tierra a los marineros de un palangrero, el «Corvo», que habían abandonado el buque en una balsa salvavidas tras declararse el fuego a ocho millas de Estaca de Bares (Mañón). Un impresionante operativo de rescate permitió poner a salvo a los tres tripulantes del buque, de algo más de 23 metros de eslora por 6 de manga, con puerto base en Muxía y que según datos de posicionamiento ayer partió del puerto de Burela cerca de las 18.00 horas.

El suceso se registró alrededor de las 22.30 horas de este lunes, en plena noche. Hasta el momento no ha trascendido si el barco sufrió alguna explosión a bordo, pero en el momento en el que el helicóptero de Gardacostas se acercó a la zona lo primero que se encontró fue al palangrero convertido en una gran bola de fuego. El «Pesca 2» se movilizó después de recibir una petición del Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra.

Los tres tripulantes del «Corvo» ya habían abandonado el palangrero y saltado a una balsa salvavidas. Posteriormente fueron auxiliados por el arrastrero «Río Xunco», de Burela, que navegaba por la zona. Los marineros se encontraban sanos y a salvo a bordo de este segundo barco cuando llegaron los efectivos de Gardacostas. Desde la cubierta del «Río Xunco», el «Pesca 2» procedió a su evacuación y traslado por aire hasta tierra.

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El helicóptero regresó después a su base de Celeiro (Viveiro) con los tres tripulantes en buen estado, han confirmado fuentes del sector. Mientras se desarrollaba la evacuación, la «Salvamar Alioth», de Salvamento Marítimo, se hizo cargo de la balsa salvavidas utilizada por la tripulación para abandonar el pesquero. Desde el operativo señalan que el barco incendiado portaba unos 1.500 litros de combustible y analizarán ahora si se ha quemado todo o si se ha producido algún tipo de contaminación en el mar.

Imagen de archivo del «Corvo», el palangrero incendiado frente a Estaca de Bares / FdV

Fuente: Faro de Vigo