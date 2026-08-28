Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Homicidio

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su mujer en un posible caso de violencia de género en Huelva

La víctima, de 47 años, que fue encontrada por los agentes en la playa Punta del Caimán, presentaba múltiples heridas de arma blanca

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial / GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Victoria Flores

Un hombre de 60 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Isla Cristina después de haber asesinado presuntamente a su pareja, una mujer de 47 años, en un posible nuevo caso de violencia de género. Según Efe, los agentes se encontraron con el cuerpo de la víctima en la playa Punta del Caimán del municipio onubense, que presentaba múltiples heridas de arma blanca.

En un comunicado, la Guardia Civil de Huelva detalla que el cuerpo sin vida ha sido localizado alrededor de las 9:00 de la mañana. La Benemérita investiga los hechos y ha procedido a la detención de la pareja de la víctima por su presunta relación con los hechos. "Todas las hipótesis permanecen abiertas, sin descartarse que pudiera tratarse de un caso de violencia de género", insisten los agentes en el comunicado.

Noticias relacionadas

De confirmarse, sería la víctima número 12 por violencia machista en lo que va de año en la ocmunidad. Hasta ahora, Andalucía concentra 11 de las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y cerca del 27% de las víctimas registradas en el Sistema VioGén del Ministerio del Interior. 27.885 casos activos acumula Andalucía hasta este pasado julio. 27.885 mujeres asediadas por el machismo. Un número que, por desgracia, no para de aumentar.

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adama Traoré ya es uno más en Abegondo para el Deportivo
  2. El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros
  3. Desviado al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto
  4. Adama Traoré firma por el Deportivo hasta 2028: ya llegó a Santiago
  5. Las polémicas de la intermodal de A Coruña, explicadas por el arquitecto que la diseñó: 'Va a ser uno de los espacios cubiertos más importantes de Galicia y de España
  6. ¿Precios dinámicos en la hostelería? Chefs de A Coruña dan su opinión sobre variar las tarifas según la demanda
  7. Diseño opaco de Adif y visto bueno de la Xunta: genealogía de las polémicas fachadas de la intermodal de A Coruña
  8. Djalminha vuelve a A Coruña: 'Yeremay tiene remate, descaro y muchísima calidad

La Travesía de San Amaro reúne a casi 400 nadadores este fin de semana

La Travesía de San Amaro reúne a casi 400 nadadores este fin de semana

La pequeña 'aldea' que sobrevive en medio de Visma, en A Coruña, ante las futuras 4.000 viviendas nuevas: "Nací, crecí, moriré y me enterrarán aquí"

La pequeña 'aldea' que sobrevive en medio de Visma, en A Coruña, ante las futuras 4.000 viviendas nuevas: "Nací, crecí, moriré y me enterrarán aquí"

Denegada la salida de prisión del autor de un atropello múltiple en la plaza de Mina de A Coruña hace un año

Denegada la salida de prisión del autor de un atropello múltiple en la plaza de Mina de A Coruña hace un año

Protestas en Argentina por los planes de Peter Thiel, dueño de Palantir, de construir un laboratorio de Silicon Valley en el país

Protestas en Argentina por los planes de Peter Thiel, dueño de Palantir, de construir un laboratorio de Silicon Valley en el país

Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

Las nubes ocultan el eclipse lunar en A Coruña

Quejas en el colegio de Bragade por recortes de profesorado de apoyo y agrupación de aulas

Quejas en el colegio de Bragade por recortes de profesorado de apoyo y agrupación de aulas

El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza

El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz
Tracking Pixel Contents