Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

VIOLENCIA SEXUAL

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, están acusados de corrupción de menores tras la grabación no consentida de un encuentro sexual

Un agente de la Unidad de Familia y Mujer.

Un agente de la Unidad de Familia y Mujer. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma de Mallorca

Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por grabar a escondidas el encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press tras información publicada por 'Última Hora', los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto.

Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica.

Noticias relacionadas

Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven.

Fuente: Diario de Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
  2. Las polémicas de la intermodal de A Coruña, explicadas por el arquitecto que la diseñó: 'Va a ser uno de los espacios cubiertos más importantes de Galicia y de España
  3. La pequeña 'aldea' que sobrevive en medio de Visma, en A Coruña, ante las futuras 4.000 viviendas nuevas: 'Nací, crecí, moriré y me enterrarán aquí
  4. Quema en el ojo a un hombre con 'spray' en A Coruña y poco después amenaza con una botella rota a otro al que le robó 700 euros
  5. Acuerdo del Deportivo con la Federación de Peñas y los colectivos de Marathón Inferior: vuelve la normalidad a Riazor
  6. Arranca la romería de Santa Margarita: consulta la programación completa del fin de las fiestas de María Pita
  7. El Deportivo se reunirá hoy con la Federación de Peñas y representantes de Marathón Inferior
  8. Adama Traoré, «el superatleta futbolista» que llega al Deportivo: así ha evolucionado su juego

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Hidalgo celebra la paz social en el Deportivo: "La unión nos ha hecho fuertes, es una alegría muy grande"

Hidalgo celebra la paz social en el Deportivo: "La unión nos ha hecho fuertes, es una alegría muy grande"

Estos son los cinco puntos básicos del acuerdo entre el Deportivo y los peñistas y abonados por Marathón Inferior

Estos son los cinco puntos básicos del acuerdo entre el Deportivo y los peñistas y abonados por Marathón Inferior

El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

Los grupos tradicionales de A Coruña toman Santa Margarita

Los grupos tradicionales de A Coruña toman Santa Margarita

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados
Tracking Pixel Contents