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Tráfico de drogas

Nuevo golpe al narcotráfico en Badajoz: la Guardia Civil interviene 423 kilos de cocaína en una furgoneta

El conductor huyó campo a través y sigue en paradero desconocido: llevaba 17 bolsas de deporte con la droga, de la que se hubieran obtenido más de 2 millones de dosis

Es el mayor alijo incautado hasta la fecha por la Benemérita en la provincia pacense

Vídeo | Así ha sido la operación policial en Talavera la Real (Badajoz)

Vídeo | Así ha sido la operación policial en Talavera la Real (Badajoz)

Guardia Civil

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Belén Castaño Chaparro

Badajoz

423 kilos de cocaína en otros tantos paquetes ocultos en 17 bolsas de deporte. Es la carga que transportaba el conductor de una furgoneta a quien una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico intentó dar el alto el pasado 13 de agosto en la Ex-300, cerca de Talavera la Real, después de que hiciera una maniobra antirreglamentaria con el vehículo.

Pese a las señales de los agentes para que se detuviera, continuó la marcha y se incorporó a la A-5 en dirección a Portugal. Al verse perseguido, el conductor redujo la velocidad, se apeó de la furgoneta, saltó la mediana y huyó campo a través. La Guardia Civil trató de alcanzarlo, pero al comprobar que el vehículo parado suponía un riesgo real para el resto de usuarios de la autovía, decidieron pedir refuerzos y regular el tráfico para evitar accidentes.

El conductor, por ahora, sigue huido y se continúan realizando gestiones para localizarlo. La furgoneta era de alquiler y antes de bajarse, la cerró para dificultar su apertura. No obstante, a simple vista se podían ver numnerosos bultos sospechosos y dinero en efectivo en su interior. Una grúa la trasladó a la comandancia y cuando la abrieron encontraron los 423 kilos de cocaína: el mayor alijo de este tipo de droga que la Guardia Civil ha intervenido hasta la fecha en la provincia de Badajoz.

Gran pureza

De esta cantidad de cocaína, con una pureza de entre el 70 y el 80%, se podrían haber puesto en el mercado más de 2 millones de dosis.

La cocaína interceptada por la Guardia Civil en Badajoz, empaquetada y con diferente etiquetado.

La cocaína interceptada por la Guardia Civil en Badajoz, empaquetada y con diferente etiquetado. / David Guilherme

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el general jefe de la Guardia Civil en la región, Andrés Velarde, y el teniente coronel Manuel Delgado, han comparecido este lunes por la mañana para informar sobre esta "importante" operación contra grandes grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.

Datos reservados

La investigación está en estos momentos en una fase inicial, por lo que hay detalles que, de momento, se mantienen reservados para no entorpecerla. Así, no se ha desvelado la procedencia de la droga -su origen sería Sudamérica y podría proceder de alguna provincia del sur de España- ni su destino, aunque por el peso de la carga se presume que una parte podría haber acabado en otros países de Europa. Lo que sí parece claro es que no iba a ser distribuida en Extremadura que, debido a la presión policial en otras zonas de España, se ha convertido en los últimos años en territorio de paso para las bandas dedicadas al narcotráfico.

Aunque la furgoneta en la que se transportaba la droga era de alquiler, la Guardia Civil, según ha señalado el delegado del Gobierno, no ha identificado todavía al conductor. No ha querido revelar si entregó documentos de identidad falsos a la empresa a la que alquiló el vehículo.

Etiquetas

La droga, como es habitual, está etiquetada con pegatinas con diferentes logos y marcas -hasta una docena diferente-, lo que podría llevar a los investigadores a seguir la pista del grupo criminal si esas etiquetas coinciden con las de otros alijos intervenidos en la región u otras comunidades de España. Según vaya avanzando la investigación, se podrán establecer esos vínculos y seguir el rastro del alijo.

El general jefe Andrés Velarde, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el tenente coronel Manuel Delgado, este lunes junto al alijo en la comandancia de Badajoz.

El general jefe Andrés Velarde, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el tenente coronel Manuel Delgado, este lunes junto al alijo en la comandancia de Badajoz. / David Guilherme

El delegado del Gobierno quiso destacar el trabajo "incansable" de la Guardia Civil, fruto del que se obtienen resultados como esta operación contra el narcotráfico, contra el que, según ha subrayado, se lucha contra grandes grupos criminales y pequeños traficantes.

En lo que va de año, la Guardia Civil ha desarticulado 6 puntos de cultivo de droga y 13 puntos de venta en la provincia de Badajoz. Aunque esta operación se ha realizado durante un control rutinario de vigilancia de las carreteras por parte de una patrulla de Tráfico, el general jefe Andrés Velarde ha apelado a la colaboración ciudadana, fundamental para la lucha antidroga.

Asimismo, ha asegurado que se mantendrán los esfuerzos para vigilar el transporte de alijos de droga por la provincia con el objetivo de ejercer presión y que no se asiente esta ruta, con la A-5 y la A-66 como principales vías y la cercanía con Portugal, para el narcotráfico entre el sur y el norte de España o Europa.

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A esta operación de la Guardia Civil se suma otro de gran relevancia que ha llevado a cabo la Policía Nacional hace solo unos días, cuando ha intervenido otros 540 kilos de cocaína en Mérida.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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