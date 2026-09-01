Investigación
Muere un hombre por un disparo con arma de fuego en Azpeitia (Guipúzcoa)
La Ertzaintza ha abierto una investigación y se encuentra en busca del autor de los hechos
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EP
San Sebastián
Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según han informado la Ertzaintza.
La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego y, pasadas las nueve de la noche, está buscando al autor de los hechos.
Fuente: El Periódico
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