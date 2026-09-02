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Tres guardias civiles heridos durante la intercepción de una lancha destinada al traslado de inmigrantes

El operativo culminó tras un amplio despliegue por "tierra, mar y aire" y acabó con dos detenidos

Así intervino la Guardia Civil la patera interceptada en Cabo Cope.

Así intervino la Guardia Civil la patera interceptada en Cabo Cope. / La Opinión

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Juanjo Raja

La Guardia Civil interceptó este miércoles una nueva embarcación a la altura de Cabo Cope, en el litoral regional, y detuvo a sus dos patrones. Así lo confirmó el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, a través de su cuenta en la red social X.

La Guardia Civil persiguió e interceptó a la altura de Cabo Cope una embarcación equipada con dos motores y cargada con 20 garrafas de gasolina, dedicada al traslado de inmigrantes irregulares a las costas de la Región de Murcia.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaron que, durante la intervención, la lancha embistió contra la patrullera de la Benemérita y tres de sus agentes resultaron heridos. A uno de ellos tuvieron que realizarle cinco puntos de sutura, indican desde la asociación.

"Mientras el Gobierno mira hacia otro lado, nuestros compañeros se juegan la vida con medios inferiores frente al narcotráfico organizado", denuncian desde la AUGC.

Francisco Lucas, por su parte, valoró el amplio dispositivo marítimo, aéreo y terrestre desplegado en la operación, que se saldó con la detención de los dos patrones de la embarcación. "El trabajo y el seguimiento a los miembros de estas mafias es continuo, y la coordinación de todas las unidades de la Guardia Civil ha permitido culminar con éxito una operación que llevaba semanas preparándose. Quiero agradecer una vez más, y felicitar, a todos los miembros de la Guardia Civil y el Servicio Marítimo", indicó el delegado del Gobierno.

Estas detenciones se unen a las dos efectuadas el pasado lunes en Cartagena, cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil sorprendieron otra embarcación a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.

Otra patera interceptada ayer en Cartagena

Este nuevo episodio se suma al que ya se vivió apenas un día antes en la Región. La Guardia Civil localizó durante la madrugada del martes una patera con diez ocupantes en la zona militar de La Algameca Chica, en Cartagena. Según informó entonces Delegación del Gobierno, la embarcación fue interceptada a las 04.20 horas y sus tripulantes fueron desembarcados en la Estación Naval de la Algameca.

Siguiendo el protocolo habitual en estos casos, los diez ocupantes fueron entregados a la Policía Nacional, que abrirá los correspondientes expedientes de expulsión, tal y como señalaron desde Delegación del Gobierno.

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La costa de la Región de Murcia, y en especial el litoral de Cartagena, vive en las últimas semanas una intensa sucesión de arribadas de embarcaciones procedentes de la ruta migratoria argelina. Solo con la patera interceptada ayer, la cifra ascendía ya a 294 personas llegadas en las últimas dos semanas.

Fuente: La Opinión de Murcia

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