Sucesos
Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en Badalona
Los Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida al destapar un envoltorio ensangrentado en el rellano de un bloque
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Jordi Ribalaygue
Barcelona
El cadáver de un bebé ha sido localizado envuelto y abandonado este miércoles dentro de un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Badalona). El cuerpo sin vida se ha encontrado en un rellano de una de las comunidades del bloque de la calle Llevant.
Los Mossos d'Esquadra han recibido aviso del hallazgo de una bolsa ensangrentada dentro de una escalera del edificio. Los agentes se han personado y, al destapar el envoltorio, han dado con el cadáver de un bebé.
La comitiva judicial se ha dirigido al lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, sin que consten detenidos por el momento.
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Fuente: El Periódico
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