La policía busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual grupal a una joven en Ourense

La Policía Nacional busca a un sexagenario como supuesto cuarto implicado en una agresión sexual a una joven de 19 años –víctima previa de una posible sumisión química–ocurrida el pasado mes de mayo en un club con horario «after» de la zona de O Pino, en Ourense. Por estos hechos fueron detenidas tres personas que ya prestaron declaración, dos de las cuales se encuentran en prisión provisional. El propietario del establecimiento quedó en libertad, investigado por un supuesto delito de omisión del deber de socorro al no actuar ante los hechos.

Según el letrado ourensano Luis Salgado, que lleva la defensa de J.A. de la Cruz, su cliente «es el propietario del establecimiento y, al igual que el resto de los detenidos, compareció el pasado mes de julio ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ourense. Siguiendo mi consejo, se acogió a su derecho a no declarar, motivo por el que quedó en libertad. Por eso no vamos a realizar declaraciones, al tratarse de un tema que aún se está instruyendo», indica. Los otros dos detenidos, que se encuentran en prisión preventiva, tienen 37 y 33 años respectivamente y residen en Monforte de Lemos (Lugo).

Los hechos, según confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se produjeron el 23 de mayo en el local Top Secret de la zona de O Pino. La denuncia la presentó una joven de 19 años que relató que, tras haber tomado unas copas en un local del casco histórico de Ourense, fue trasladada hasta el mencionado establecimiento, ubicado en la Travesía Vía Vella de O Pino, colindante con la carretera nacional N-120. Tras pedir una consumición y dejar el vaso en la barra mientras salía al exterior a fumar un cigarrillo, notó una merma en sus capacidades volitivas.

La denunciante declaró que, durante un breve intervalo de lucidez, vio a uno de los detenidos penetrándola vaginalmente por detrás y a otro penetrándola por la boca, mientras un tercer hombre, al que aseguró no conocer, intentaba también penetrarla.

Tras su testimonio, se acreditó que trató de defenderse y sufrió lesiones en los nudillos, además de presentar mordeduras en la espalda y marcas por haber sido agarrada del cuello para inmovilizarla.

Cuando la joven se despertó en una escalera próxima al pub donde se consumó la supuesta agresión sexual grupal, pidió ayuda con una llamada al 112, y la alerta movilizó a efectivos policiales y sanitarios hasta la zona, desde donde fue trasladada para un reconocimiento en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Allí se determinó la existencia de lesiones tanto genitales como hematomas en varias partes del cuerpo e incluso los mencionados mordiscos.

Indignación vecinal: «Era algo anunciado»

«Estamos indignados». La noticia de esta supuesta agresión sexual provocó una gran indignación en el barrio de O Pino. La presidenta vecinal, María del Carmen Montero, señaló: «Estamos indignados, pues llevamos meses enviando escritos tanto a la Alcaldía como a la Policía Nacional y Local. Estaba anunciado que esto podría pasar, pues desconocemos su horario; hay gente bebiendo a cualquier hora del día o de la noche en el exterior, enfrente de una parada de autobús a la que también van niños para ir a la escuela».

Afirma que ya habían advertido sobre las irregularidades de este establecimiento, que ahora se anuncia como pub con música en su interior. De hecho, dos de los detenidos ahora en prisión alegaron que eran DJ del local. Sin embargo, en otras páginas web figuraba como «club de alterne», algo que «no podemos confirmar porque no estamos dentro, pero pedimos al Concello que nos aclarara cuál era el horario y enviamos escritos a la policía advirtiendo de nuestra preocupación ».

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La investigación policial continúa de forma exhaustiva, según fuentes oficiales, tras la denuncia por agresión sexual. Los agentes siguen recabando pruebas, revisando las cámaras de seguridad del entorno y tomando testimonios para dar con el supuesto cuarto implicado: un hombre sexagenario y de pelo blanco a quien la víctima dijo no conocer.