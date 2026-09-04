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Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

La alerta llegó cuando un vecino avisó a los militares de que el individuo iba asustando a la gente con un palo en la mano

Militares patrullan las calles de Ceuta, a 29 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Militares patrullan las calles de Ceuta, a 29 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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Europa Press

CEUTA

Un ciudadano marroquí en situación irregular ha sido detenido en Ceuta después de haber amenazado presuntamente con apuñalar a un militar durante la tarde del jueves, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos han ocurrido cuando efectivos del Grupo de Regulares que se encontraban patrullando fueron alertados por un ciudadano de que por la zona había un inmigrante que estaba asustando a los viandantes con un palo en la mano.

Los militares iniciaron entonces una batida para localizar al individuo, que coincidió con las características físicas aportadas por el ciudadano.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, el sospechoso emprendió la huida por la zona del puerto de Ceuta, aunque finalmente uno de los militares consiguió darle alcance.

Al sentirse acorralado, el hombre sacó un arma blanca que llevaba escondida y amenazó al militar con agredirle y apuñalarle. Ante esta situación, acudieron otros efectivos del grupo, que consiguieron reducir al sospechoso y proceder a su detención.

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Posteriormente, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se han iniciado las actuaciones correspondientes.

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