Uno de los detenidos por el crimen de Manresa (Barcelona) estaba en libertad vigilada por otro caso

Uno de los dos menores de edad detenidos por su presunta implicación en la muerte con arma blanca en Manresa (Barcelona) de Carles Vilajosana, de 45 años, durante la madrugada del pasado martes 1 de septiembre, tenía vigente una medida cautelar de libertad vigilada por un caso anterior que no está relacionado con este homicidio. Ambos arrestados, de 15 y 16 años, han ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado, uno de ellos con tratamiento terapéutico, por el crimen en la capital del Bages.

A uno de estos dos menores, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, se le impuso la libertad vigilada por un presunto robo con violencia y un intento de homicidio cometido el 24 de abril de 2026. Por ese caso permaneció internado en un centro desde el 6 de mayo hasta el 31 de julio de 2026, cuando se acordó la medida cautelar y provisional de libertad vigilada. Esta comenzó a ejecutarse el pasado 11 de agosto y todavía estaba vigente cuando se produjo el ataque mortal a Vilajosana.

El otro adolescente arrestado también había estado sometido anteriormente a una medida de libertad vigilada por otros hechos, pero esta ya había finalizado cuando se produjo el crimen de Manresa.

El otro menor también había estado en libertad vigilada en el pasado, pero la medida ya había finalizado

En el sistema penal de menores español, la libertad vigilada es una medida que permite que el menor presuntamente implicado en un delito permanezca en su entorno habitual, sin estar internado, aunque sometido durante un periodo al seguimiento por parte de profesionales. Puede tener que acudir a entrevistas, cumplir pautas socioeducativas, asistir regularmente al colegio o a un centro formativo y respetar otras reglas de conducta que establezca el juez. La libertad vigilada no comporta por sí misma una vigilancia policial permanente sobre el menor.

Los dos chicos detenidos, de 15 y 16 años, son catalanes y tienen a sus familias residentes en Catalunya. Fueron arrestados por su presunta participación en el homicidio de Vilajosana, vecino de Castellnou de Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle durante la madrugada, en plena fiesta mayor de Manresa. Los dos arrestados acumulaban numerosos antecedentes, algunas por acciones violentas.

Abrir una reflexión

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado este viernes en rueda de prensa que ambos menores eran reincidentes y, preguntada por el hecho de que uno de ellos hubiera salido de un centro de internamiento poco más de un mes antes del crimen, ha planteado la necesidad de abrir una reflexión sobre cómo actuar ante "estas tipologías de jóvenes violentos" que reinciden pese a recibir el "acompañamiento adecuado" y los "internamientos que establece la ley".

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación para determinar si podría haber más implicados en los hechos, que ocurrieron hacia las 5.10 horas de la madrugada del lunes al martes a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas. Los dos detenidos habían mantenido anteriormente una actitud "reprobable" y llevaban tiempo con comportamientos "no adecuados" para unos menores, según la consellera Parlon.

Noticias relacionadas

Los dos detenidos como presuntos autores del crimen ingresaron están ingresados en el centro de Can Llupià, en Barcelona, en régimen cerrado y bajo la calificación provisional de los hechos como homicidio.