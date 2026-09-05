Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es la nueva imagen de los CantonesHasta 650 euros por alquilar una habitación en A CoruñaDeportivo - Villareal: la previaDulces artesanales desde O Quinto PinoNueva etapa industrial en Galicia: SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicosEl curso arranca con problemas en colegios de A Coruña
instagramlinkedin

Cataluña

Un hombre de unos 40 años muere ahogado tras saltar de un ferry en Tarragona

Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña

Imagen de la cubierta de un ferry.

Imagen de la cubierta de un ferry. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Un hombre de unos 40 años de nacionalidad inglesa murió ahogado este viernes tras saltar de un ferry turístico que iba de Cambrils y Salou (Tarragona).

Según ha avanzado el 'Diari de Tarragona' y han confirmado a EFE fuentes de la Generalitat, el fallecido iba a bordo del ferry 'Dorimar' con su padre y su hermano, que también se tiró al agua, con el objetivo de llegar a nado a la playa.

Se trata de la segunda víctima mortal ahogada en playas catalanas que se conoce este sábado, después de que también Protección Civil haya comunicado la muerte por ahogamiento de un hombre de 78 años de nacionalidad francesa mientras se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona).

Noticias relacionadas

Con esta víctima, son ya 25 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. El restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo 200 pizzas cada fin de semana: 'No damos abasto
  3. Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
  4. Hidalgo define el objetivo del Deportivo en LaLiga tras los fichajes: 'Vamos a tener que competir, luchar y sufrir por la salvación
  5. Galicia busca 3.500 conductores: «Si hoy apareciesen 400, empezarían a trabajar ya»
  6. Los Cantones de A Coruña, a un vuelo de su nueva imagen: del carril bici a la grada del Obelisco
  7. Capilla ardiente en el Hospital San Rafael por la muerte de su presidenta y cofundadora, Benigna Peña
  8. Los propietarios de As Percebeiras se plantean vallar los terrenos ante el incremento del aparcamiento irregular en la zona

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 5 de septiembre de 2026

Cartel de lujo para celebrar el décimo aniversario del Repsol EcoRallye A Coruña

Cartel de lujo para celebrar el décimo aniversario del Repsol EcoRallye A Coruña

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 5 de septiembre de 2026

Hugo Mareque entra en la lista definitiva de la selección Sub 19 y estará en los World Skate Games

Hugo Mareque entra en la lista definitiva de la selección Sub 19 y estará en los World Skate Games

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

El Rayo remonta al Racing y logra su primer triunfo en el exilio de Butarque

94-89 | Lukas Uleckas empuja al Leyma Coruña a su tercera final consecutiva de la Copa Galicia

94-89 | Lukas Uleckas empuja al Leyma Coruña a su tercera final consecutiva de la Copa Galicia

José María Giménez entra en la prelista de Diego Forlán para la próxima convocatoria de Uruguay

José María Giménez entra en la prelista de Diego Forlán para la próxima convocatoria de Uruguay

El Fanzine Fest volverá a convertir A Coruña en capital de la música electrónica

El Fanzine Fest volverá a convertir A Coruña en capital de la música electrónica
Tracking Pixel Contents