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Sustracción de Menores

Detenidos en Valencia los padres y el abuelo de una bebé recién nacida por llevársela del hospital

La menor, iba a ser tutelada por la Consejería de Servicios Sociales de la Generalitat, motivo por el que los dos progenitores apoyados por el abuelo de la niña huyeron del hospital

Al padre le consta también una reclamación judicial para su ingreso en prisión

La Policía Nacional ha detenido a los padres y al abuelo por la sustracción del bebé

La Policía Nacional ha detenido a los padres y al abuelo por la sustracción del bebé / Policía Nacional

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Miguel Pérez

València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas, dos hombres y una mujer, por la sustracción de una menor recién nacida. Los arrestados son los padres y el abuelo de la bebé, ya que los progenitores huyeron del hospital en el que la madre había dado a luz, siendo para ello ayudados por el abuelo, al ser conocedores de que la recién nacida iba a ser tutelada por la Consejería de Servicios Sociales de la Generalitat. A los padres se les imputa, además, un delito de estafa y a la madre, el de usurpación de estado civil. Además al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto, cuando se recibió la información en la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Exposició de que una mujer con identidad falsa había abandonado el hospital un día después de haber dado a luz. Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a la mujer que había estado de parto, la cual dos años antes ya había dado a luz con una identidad falsa siendo menor de edad, siendo asignada la tutela a la administración valenciana.

Riesgo o desamparo del neonato

Los agentes averiguaron que a finales del mes de julio la administración ya había emitido sobre la madre una alerta hospitalaria por situación de posible riesgo o desamparo de neonato y retención hospitalaria, motivo por el que ambos progenitores, ante la posible retirada de la tutela y ayudados por el abuelo de la menor, abandonaron el hospital y huyeron del lugar Los investigadores del Grupo de Menores –GRUME– de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia realizaron diversas pesquisas y tras un arduo dispositivo de búsqueda, averiguaron el lugar donde se encontraban ocultos los progenitores con la bebé, solicitando por tanto la orden de entrada y registro del domicilio en cuestión para proceder a la detención de los investigados, así como también para obtener la restitución y la tutela de la menor por parte de la Sección de Protección de la Infancia de la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

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Una vez allí, los agentes han detenido a ambos padres y al abuelo como presuntos autores de un delito de sustracción de menor. Los progenitores han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el abuelo ha quedado en libertad, siendo advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. Además al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos.

Fuente: Levante - EMV

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