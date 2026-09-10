El líder de la mayor estafa inmobiliaria cometida en Baleares ingresa en una prisión de Cataluña

Carlos García Roldán, el prófugo líder de la macroestafa de Lujo Casa, con más de un centenar de afectados, ya se encuentra ingresado en una cárcel de Cataluña. El acusado, que está pendiente de cumplir casi quince años de cárcel, ha permanecido huido de la justicia durante quince años. Sin embargo, su aventura se ha truncado esta mañana cuando agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Palma han entrado esta mañana en el domicilio de su madre, ubicado en la localidad catalana de Calella. Allí permanecía escondido en un hueco del domicilio. Los agentes han logrado encontrarle e inmediatamente se le ha comunicado su detención. Sobre el estafador pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, dictada por el mismo tribunal de la Audiencia de Baleares que le impuso esta larga condena como autor de varios delitos leves.

La nueva fuga del promotor inmobiliario se descubrió el día que no compareció a la vista convocada para discutir si ingresaba, o no, en prisión tras ser condenado a una pena tan alta. Su abogado comunicó que no se había podido desplazar desde Barcelona. Sin embargo, desde entonces no se había comunicado de ninguna forma con el tribunal, que lo declaró prófugo y ordenó su detención, no solo en España, sino en cualquier lugar del extranjero.

La Guardia Civil ha trasladado esta tarde al condenado a una cárcel de Cataluña, pero no se descarta que en fechas próximas pueda ser conducido al centro penitenciario de Palma, sobre todo si él lo reclama.

Es la segunda fuga que protagoniza Carlos García Roldán. En el año 2018 huyó al extranjero mientras se iban presentando denuncias en el juzgado de varios de sus clientes, que vieron como el empresario se había quedado con el dinero que le habían entregado a cuenta de la casa que tenía que construir, pero que ni siquiera había colocado un solo ladrillo. A través de la investigación, una vez ya acumuladas el más de medio centenar de denuncias, se comprobó que la estafa inmobiliaria podría alcanzar los tres millones de euros. “Charly” se gastó este dinero, recibido como adelanto y entregado para financiar el inicio de las obras, en grandes fiestas y en juegos del casino.

Esta primera huida no duró mucho tiempo. El empresario cambió de aspecto físico, pero ello no impidió que la Policía de Colombia localizara su escondite y lograra detenerle. Tras varias semanas preso en una cárcel de este país sudamericano, “Charly” fue extraditado a España. Ingresó en la cárcel de Palma y allí se mantuvo como preso preventivo durante casi cuatro años, el tiempo máximo previsto por la ley. Por este motivo, cuando se inició el juicio en la Audiencia de Baleares el principal acusado de esta macroestafa disfrutaba de libertad condicional, circunstancia que aprovechó para protagonizar esta segunda fuga.

La Guardia Civil llevaba mucho tiempo tras sus pasos hasta que se logró averiguar que estaba escondido en una casa de la localidad de Calella. Los investigadores constataron que el fugitivo apenas salía del domicilio y contaba con la ayuda de varios familiares.

Esta misma mañana el tribunal de la Audiencia ha dictado una orden que autorizaba la entrada y registro en este domicilio. Los agentes han entrado en la casa y poco tiempo después, no sin algunas dificultades, han logrado localizar al individuo que buscaban, que permanecía escondido en un escondrijo de la casa.

Tras pasar por las dependencias policiales y en cumplimiento de la orden dictada por las autoridades judiciales, esta misma tarde Carlos García Roldán ha ingresado en prisión, lo que supone el fin de la fuga protagonizada por el máximo protagonista de la estafa inmobiliaria más importante denunciada en Baleares.

La sentencia de la Audiencia no es firme, ya que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta circunstancia podría afectar al tiempo en el que el acusado permanezca en prisión, ya que sigue siendo un preso preventivo.

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La detención de Carlos García Roldán ha supuesto una alegría para todas las víctimas que perdieron su dinero al invertir en los proyectos de construcción que ofrecía el promotor a través de su empresa Lujo Casa.