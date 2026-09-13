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Investigación

Investigan el posible asesinato machista de una mujer en Madrid

La mujer falleció en la noche del pasado jueves en el municipio madrileño. Si se confirma que se trata de un crimen machista, serían 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo.

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. / EP

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Paula Correa

Madrid

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este domingo a través de su cuenta en X de que está recabando datos sobre un presunto asesinato machista cometido en la provincia de Madrid.

Fuentes policiales han detallado a EFE que la investigación se centra en la muerte de una mujer ocurrida durante la noche del pasado jueves en San Sebastián de los Reyes.

De confirmarse que se trata de un asesinato por violencia de género, el número de mujeres asesinadas en este contexto ascendería a 37 en lo que va de 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse oficialmente estos crímenes.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

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En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Fuente: El Periódico de España

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