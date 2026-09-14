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Detenida una mujer tras la muerte por arma de fuego de un hombre en Málaga

Se desconoce aún la implicación de la arrestada con el suceso, ocurrido en la localidad de Pizarra

La GuardiaCivil investiga la muerte de un hombre por arma de fuego en Zalea

La GuardiaCivil investiga la muerte de un hombre por arma de fuego en Zalea / Jesús Navarro

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Laura Rubio

La Guardia Civil investiga la muerte de un varón en la población de Zalea, en el municipio malagueño de Pizarra, y han detenido a una mujer como sospechosa del suceso.

Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, a las 13.55 horas de este lunes recibieron el aviso de que se había producido una agresión con arma de fuego y había un hombre herido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios y un helicóptero.

Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del hombre.

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Por el momento no han trascendido más datos de la víctima ni de las circunstancias del suceso. La Guardia Civil ha detenido a una mujer, de la que se desconoce aún su implicación en los hechos y su relación con la víctima.

Fuente: La Opinión de Málaga

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