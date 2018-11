Dani Mateo se niega a declarar ante el juez por el 'sketch' de 'El Intermedio'

El humorista Dani Mateo se negó ayer a declar ante el juez por sonarse la nariz con la bandera de España en una escena del programa El Intermedio de La Sexta, si bien se mostró "preocupado" ante los medios porque se esté "llevando a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo".

Mateo compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que le había citado como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus comunidades efectuado con publicidad y un delito de odio tras una denuncia de la organización Alternativa Sindical de Policía. Pero el humorista se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado en una comparecencia de apenas cinco minutos en la que no estuvo el fiscal, según informaron ayer fuentes jurídicas.

Lo hizo después de que el juez se negara a suspender la declaración tal y como había solicitado la defensa, que había alegado que la organización sindical no estaba legitimada para ejercer la acusación particular. Y fue en ese momento cuando el magistrado se dirigió al humorista para preguntarle si quería declarar. "No", respondió.

Sí que habló antes de su entrada en el juzgado, cuando se mostró "preocupado" porque un humorista acabe declarando ante un juez por realizar una escena de humor. "Como ciudadano de este país estoy preocupado porque estamos llevando a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo y eso me preocupa por la imagen de mi país y mi bandera", precisó.

El humorista señaló que durante todo este tiempo "se ha hablado mucho sobre los límites del humor" y "sobre si ofende o no" el sketch en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España. "Pero estábamos en el terreno de las opiniones, ahora entramos en el terreno de la Justicia", explicó Mateo, para quien "lo más inteligente es callar y espera a que la justicia se pronuncie" sobre este tema.

Tras su salida, Mateo se dirigió a declarar ante los medios de comunicación, momento en el que unas personas que portaban banderas de España le increparon al grito de "malnacido", "desgraciado", "tienes que irte de España" y "respeto a la bandera". "Como veis no es momento de hablar, están los ánimos muy caldeados", aseguró Mateo ante una nube de periodistas.

Desde Alternativa Sindical de Policía, su portavoz, Raúl Cuesta, subraya que su organización no pretende otra cosa que "defender los derechos y las libertades de lo ciudadanos" y que como policías nacionales tienen "la obligación de perseguir todo tipo de delitos". Asegura que la entidad seguirá adelante con esta causa.