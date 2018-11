Ona Carbonell: "Mis valores deportivos han sido básicos para 'MasterChef"

La nadadora de sincronizada y medallista olímpica Ona Carbonell consiguió el pasado domingo otro premio, esta vez entre fogones, al alzarse ganadora de MasterChef Celebrity 3 de TVE. "Mis valores deportivos han sido básicos", asegura la ganadora.

De las tres ediciones del reality de TVE, dos han tenido como ganadores a deportistas de primera categoría: Carbonell (Barcelona, 1990) ha sucedido al también medallista olímpico Saúl Craviotto, vencedor de MasterChef Celebrity 2, tras iniciar la andadura el actor Miguel Ángel Muñoz en 2016. "La verdad es que tenía un grandísimo referente, Saúl, y lo tenía difícil porque él dejó el listón, alto no, lo siguiente. Cuando empecé pensé 'poco a poco, porque madre mía'. Pero el deporte, todo lo que es la disciplina, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el sacrificio, todo esto me ha ayudado mucho", dice Carbonell.

La primera mujer en ganar la edición de celebridades de MasterChef remarca que "nunca había hecho una competición así", fuera de su ámbito, el deporte: "Es algo que no tienes bajo control. Ha habido momentos muy, muy duros, de impotencia. Me temblaban las manos y decía 'no me tiemblan en una final olímpica, por qué ahora'. Todos los valores que he aprendido en mi carrera deportiva han sido básicos".

Carbonell se impuso a la actriz Paz Vega en la prueba final, con Ferran Adrià como catador invitado. La nadadora reconoció que durante el programa recibió clases en el restaurante Celler de Can Roca.