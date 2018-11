Sofía Suescun estrena este viernes un 'reality' sobre su vida en Mediaset

Desde su paso por la casa de Gran Hermano 16, Sofía Suescun se ha convertido en uno de los rostros habituales de Mediaset. La joven de Pamplona se ha hecho un hueco en el grupo de comunicación tras pasar por Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes, entre otros programas. Ahora, la ganadora de la decimosexta edición de Gran Hermano se aventura en un nuevo proyecto: va a tener su propio programa, también en Mediaset.

Este viernes se estrena Los mundos de Sofía en Mtmad, un formato en el que Sofía no dejará indiferente a nadie. Pocos detalles se conocen de este proyecto, pero lo que está claro es que la hija de Maite Galdeano mostrará su cara más humana y desvelará cómo es su día a día. "Tengo mucha ilusión puesta en el estreno (...) tenía muchas ganas la verdad porque mucha gente me lo ha pedido, ver cómo es mi día a día desde que me levanto hasta que me acuesto, los planes, lo que hago y lo que no hago", cuenta Sofía Suescun en una entrevista de Telecinco.

Además, la joven añade que "aquí se verá todo de una forma personal que hasta ahora no se había visto (...) Va a sorprender mucho". En cuanto a si su madre aparecerá o no en el programa, la ganadora de Supervivientes ha explicado que sí estará aunque "tendrá un papel secundario".

Por otra parte, la actual edición de Gran Hermano VIP avanza y cada vez quedan menos concursantes en la casa. Esto significa que todos los participantes tienen que unificarse en una sola habitación, algo que puede desembocar en un gran caos. De hecho, en la primera noche de unificación, ya hubo algún encontronazo.

Tony Spina, Miriam Saavedra y El Koala tuvieron que mudarse a la habitación que ocupaban Suso, Asraf y Mónica Hoyos. Allí, todo lo que comenzó como una broma acabó en una situación de lo más incómoda. El modelo le preguntó a la peruana si ella se levantaba por la noche, para estar prevenido de lo que pudiera ocurrir. En tono jocoso, Miriam le contestó: "Ten cuidado que te jalo la pata. Soy la viuda negra y me convierto en tu peor pesadilla". En esta conversación de dos se metió Mónica, que se rio de la actitud de Asraf para con Miriam, cosa que no sentó muy bien a la susodicha. "Asraf, aparte de hacer bromas, ¿qué más sabes hacer?", le preguntó Miriam Saavedra. La polémica sigue en GH.