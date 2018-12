El jurado y los profesores eligen hoy a los dos primeros finalistas de 'OT'

El programa Operación Triunfo 2018 de Televisión Española se acerca a su fin. Esta noche, a partir de las 22.30 horas, se emitirá la gala número once del talent show, con la mirada puesta en las nominadas. La coruñesa Sabela y Marta se enfrentarán al veredicto del público para saber si siguen adelante con su aventura en la Academia de OT 2018 y tienen opciones de colarse en la gran final del concurso.

Tras conocerse el nombre de la expulsada, se activará la mecánica preparada para elegirá a los finalistas de la presente edición. Operación Triunfo 2018 acabará el 19 de diciembre, por lo que solo quedarán dos galas más para llegar a la gran final. Por eso, hoy el jurado del concurso tendrá la primera palabra a través de un ranking con el que puntuarán a los concursantes.

Como consecuencia de estas votaciones, se dará a conocer al primer finalista de Operación Triunfo 2018. Los profesores, por su parte, serán los encargados de elegir al segundo finalista. En este caso, Noemí Galera será la encargada de dar a conocer esta noticia desde la misma Academia.

Los cuatro concursantes que no resulten elegidos como finalistas en la gala de esta semana, tendrán que esperar al día 12 para conocer lo que les deparará el destino. Ese día el público votará a lo largo de toda la gala para obtener como resultado al cuarto y quinto finalista de la presente edición de Operación Triunfo. Por último, quedará un concursante en última posición y como consecuencia se convertirá en el último expulsado de esta edición del concurso musical.

En la gala de esta noche, la coruñesa Sabela -que en su anterior nominación optó por un tema en gallego: Benditas feridas de Rosa Cedrón- se decanta por ritmos cubanos e interpretará el tema El cuarto de la Tula de Buena Vista Social Club. En las redes sociales hubo cierta polémica ya que algunos internautas aseguraban que Sabela quería volver a cantar en gallego y Noemí Galera le indicó que ya había cantado una vez.

Por su parte, Marta apuesta por One more try de George Michael. El resto de concursantes se subirán al plató para interpretar Hijos de la tierra, de Nil Moliner (Miki); Sober de Demi Lovato (Julia); Problem de Ariana Grande (Famous); Bang Bang de Nancy Sinatra (Natalia) y Crazy in love de Beyoncé (Alba Reche).