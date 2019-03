La 1 estrena el lunes el 'thriller' psicológico 'La caza. Monteperdido'

Dos niñas de 11 años, Ana y Lucía, desaparecen y cinco años después solo Ana vuelve. De ahí parte La caza. Monteperdido, un thriller psicológico de ocho capítulos que se estrenará el lunes en La 1, basado en la novela Monteperdido de Agustín Martínez, también guionista de la serie. "El espectador se va a implicar, va a sentirse como el propio investigador", declaró ayer el gallego Francis Lorenzo, que da vida al teniente de la UCO Santiago Baín y que protagoniza la serie junto a Megan Montaner como Sara Campos, sargento de la UCO con la que llega a Monteperdido para enfrentarse a los secretos de una investigación que "parece un laberinto".

La vuelta de Ana al pueblo no resuelve el misterio sino que añade más interrogantes sobre su desaparición y el paradero de Lucía que deberán resolver unas autoridades enfrentadas a los secretos, los miedos y las mentiras de los habitantes de Monteperdido, incluidas las propias familias de las niñas. "Esta no es solo la historia de una desaparición, sino la historia interesante de cada personaje individual", declaró Montaner, quien confesó que cuando leyó el guion tenía "miedo" de afrontar un personaje "tan contenido". Lo logró gracias a los directores, Álvaro Ron y Salvador García. "Consiguieron contenerme a mí, que no paro quieta", indicó.

El trío protagonista lo completa Víctor Gamero, cabo de la Guardia Civil de Monteperdido interpretado por Alain Hernández, que destacó ayer, durante la presentación de la serie, que el rodaje en el Valle de Benasque "ha ido muy a favor de la serie".

"Era importante que el lugar fuese otro protagonista más de la serie", manifestó Fernando López Puig, director de Contenidos de TVE, sobre este valle aragonés en el que durante mes y medio el elenco, que completan Carla Díaz, Pablo Derqui, Bea Segura, Jorge Bosch o Ester Expósito, estuvo rodando.

"En los pueblos lo único sano que hay es el aire", concluye entre risas López Puig sobre el misterio que envuelve a la nueva serie de TVE La caza. Monteperdido, que en algunos momentos, añade, es un pueblo "que parece envuelto por la magia".

La ficción, que se emitirá a las 22.40 horas, cuenta con una banda sonora original a cargo del compositor oscense Juanjo Javierre, que "define y añade personalidad a la serie, la hace más especial", matiza José Manuel Lorenzo, productor de DLO Producciones, productora de la serie junto a Radio Televisión Española (RTVE).