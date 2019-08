Nuria Roca y Esty Quesada, al estilo 'Thelma y Louise' en la serie 'Road Trip'

La presentadora Nuria Roca vuelve a la televisión junto a la youtuber Esty Quesada en Road Trip, una serie "de carretera" que protagonizan y que las llevará por carreteras de Estados Unidos al tiempo que sus personalidades se verán las caras en un viaje emocional.

En Road Trip Nuria Roca retomará su protagonismo en la televisión con este viaje iniciático junto a la indómita youtuber Soy una pringada, alter ego de Quesada donde ambas aportarán sus diferentes miradas a las personas y paisajes del viaje.

La serie contará con cinco episodios producidos por el canal TNT y se estrenará a principios del próximo año. "No conozco a Esty, no conozco este tipo de formato, no conozco Miami... Me muero por embarcarme en esta historia y ver dónde me lleva", afirmaba Nuria Roca, quien se lanza por primera vez en un formato sin guion y cuyo rodaje se extenderá a lo largo de dos semanas.

"Estoy emocionada por este Thelma y Louise particular", opinaba Quesada, la joven que alcanzó la fama hace unos años con sus provocativos vídeos en YouTube y que tras la comedia Vota Juan vuelve a la pequeña pantalla con Road Trip, con la que, asegura, "nos empaparemos de la esencia yanqui".

La productora TNT asegura que con esta serie refuerza su apuesta por la producción propia y señala a través del director de contenidos, Guillermo Farré, que "es un formato que tiene mucho de aventura y eso es precisamente lo que hace que sea tan atractivo".