Por qué necesitas tener Disney+ en cinco canciones míticas

Como no podía ser de otra manera, están incluidas las películas musicales con las que la factoría Disney lleva haciendo bailar a generaciones durante décadas. ¿Lo mejor? Después de verlas y reverlas puedes aprenderte las letras (si no te las sabes ya) y mover el cuerpo con las coreografías. ¡Un entretenimiento para toda la familia! Suena bien, ¿verdad? ¿Y si te lo decimos cantando?

Te crees que es tuyo todo lo que pisas...

Pocahontas, Jonh Smith y lo que muy posiblemente sea su primera discusión de pareja (en esta parte de la peli están intercambiando impresiones sobre el colonialismo y las ansias de conquista de él). Si no lo recuerdas, en Disney+ puedes desempolvar su historia de amor y llevarte de bonus track la segunda parte 'Pocahontas 2: Viaje A Un Nuevo Mundo'. Un planazo de lo más educativo si tienes peques en casa y€ si no los tienes, también.

A saber, Pocahontas la bella e impetuosa hija del jefe Powhatan indio ve cómo unos barcos enormes llegan hasta su playa. De ellos desciende el valiente y guapísimo Jonh Smith y, en cuanto se ven, hacen supermatch (ver manual de uso de Tinder). Cuando todo apuntaba a que el resto de su vida la iban a pasar comiendo maíz y cantando ladera abajo mientras ven crecer a sus cachorros, resulta que el jefe de Jonh, el ambicioso gobernador Radcliff, decide construir una casita, un centro comercial con foodcourt, un parking de siete plantas, una pista de patinaje, un circuito de Fórmula 1 y un zoo; todo en la misma puerta de casa del jefe indio. Powhatan (qué cosas) se molesta un poquitín y... el final de la historia podrás averiguarlo el próximo día 24 de marzo en Disney+.

Bajo el mar...

El cangrejo Sebastián, con su irresistible deje y su brillante rojo, intenta armadito de paciencia y de ritmo latino explicarle a Ariel, la díscola hija pequeña del Rey Tritón, por qué debe quedarse en casa y no andar de juerga por tierra firme. Real como la vida misma. En un momentico, con el vozarrón del cangrejo como nexo de unión, se unen todos los peces del mar y se montan un sarao que ni en la Feria de Abril. Palmas, castañuelas y mucho arte para... que la niña acabe por fugarse con su amigo el pez amarillo. ¿Recuerdas La Sirenita? La historia de esta pequeña, mitad pelirroja mitad pescado llegó a España en 1990 y conquistó los corazones de todos los adictos a las pelis de princesas.

Ariel era un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados: desobediente, con carácter y dispuesta a luchar por lo que ella creía justo. Enamorada del mundo de los humanos y del príncipe Eric, Ariel le entrega a la bruja-pulpo Úrsula una de sus mayores virtudes a cambio de un par de piernas para salir corriendo. ¿Tendrá final feliz? En Disney+ no solo podrás averiguarlo si no que, además, podrás disfrutar de la secuela 'La Sirenita 2: Regreso al Mar' que aunque en España no se escuchó demasiado, está de lo más entretenida. Palabrita de redactora.

Con un poco de azucar esa píldora que os dan...

Mary Poppins era una genia y no hay más que hablar. Seguro que estos días estás deseando poder recoger tu casa con una chasqueo de dedos y esta canción. Y disfrutar de sus risas y su contagioso humor. Pues bien, la auténtica niñera mágica está por supuesto esperándote en el catálogo de Disney+. Este año se cumplen 55 años del estreno de esta película en España. Más de medio siglo desde que Mary decidiera aterrizan el jardín de Michel y Jane para acabar con las trastadas a ritmo de sus canciones y devolverles la alegría, la imaginación y la necesidad de pensar siempre en los demás y de soñar con un mundo de fantasía. Un optimismo que, prometemos, se contagia y que hará que toda la familia pueda evadirse durante un rato largo.

El ciclo sin fin...

No vamos a entrar en bucle pero... estaríamos escuchando las canciones de El rey León sin parar durante todo el día y no seríamos capaces de aburrirnos. En este momento de la peli, el principio, el cachorrillo Simba es presentado a todos los animales de la sabana. Mufasa y Sarabi, los papás de la criatura, dejan como el mono-hechicero Rafiki levante al recién nacido por encima de un precipicio para enseñarlo bien. Contra todo pronóstico, el nacimiento del mini rey no va a traer más que desgracias a los animalejos. Una estampida, un montón de hienas hambrientas, un tío con mala baba y un banquete a base de gusanos con un jabalí y un... ¿alguien en la sala es capaz de decir qué es Timón? En fin, un cóctel que se ha convertido en los más seguidos, entretenidos y divertidos del universo Disney. En la plataforma de streaming no solo podrás ver nacer a Simba y acompañarle en sus primeras aventuras, además, disponible en su catálogo desde el día 1 están los títulos 'El Rey León 2: El Tesoro de Simba' y 'El Rey León 3: Hakuna Matata'. ¡Planazo!

Maui, ahora voy a pateare, nunca alguien tan brillante...

Nunca un antihéroe fue tan desternillante. Y pocas películas de Disney son tan aptas para pequeños y, sobre todo, grandes. Vaiana es una lección de vida tras otra y sus canciones... ¡Lo más! El que quiere patear al fortachón Maui es el cangrego-urraca adicto a todo lo que brilla y este, me van a permitir la licencia, el momento más guay de toda la peli. Bajo el mar, en una cueva que haría las delicias del mismísimo Alí Baba, el semidiós venido a menos tiene que luchar contra el cangrejo de las malas pulgas para poder recuperar su anzuelo mágico. ¿Cómo lo hacen? ¡Cantando! Brillante ¿verdad? Vaiana es una de las heroínas más jóvenes de la factoría Disney, se entrenó en 2016 y cuenta la historia de una mujer que ama el mar (como La Sirenita pero justo al revés). Por cosas de la vida (y por las manazas de Maui) la aldea de nuestra heroína corre peligro, la pesca escasea y no tiene. Manera de subsistir. Para salvarlos a todos, Vaiana se embarcará en una trepidante aventura, acompañada de un gallo que no puede ser más divertido y... no vamos a hacerte spoiler. ¿Lo logrará? Descúbrelo el día 24 en Disney+