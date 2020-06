'Cos pés na terra' contará hoxe ovellas, cultivará produtos saborosos e xogará á tradición

O programa Cos pés na terra da Televisión de Galicia (TVG) ten hoxe unha cita cunha vella amiga, Loli, unha labrega afeita a cultivar produtos saborosos, a traballar en equipo e a vender todo e canto rico sae da súa terra.

Os espectadores tamén coñecerán a Manu, Sara e Leda. O programa estará na súa fermosa casa para descubrir os segredos do feltro feito con la e algún dos xogos antigos que eles mesmos fabrican.

Ademais, o espazo da TVG ten unha cita para contar ovellas, e non para durmir, senón para contar todas e cantas ovellas ten Diego, un gandeiro a quen nunca lle falta axuda dun can máis ca eficiente.

'A Revista'

Por outra banda, A Revista segue pendente da actualidade relativa ao coronavirus, e falará sobre como vai ser a mellora das condicións para a hostalería e a reapertura dos locais e bares nocturnos na fase 3 e en diante da desescalada, respectivamente, con Samuel Pousada Soaje, presidente da Federación de Empresarios de Salas de Festa, Baile e Discotecas de Galicia; con Miguel de la Cierva, propietario do Náutico de San Vicente, e con Lois López, membro da directiva da Asociación Hostelería de Compostela. O magazine conectará tamén, en directo, con outros negocios que poden reabrir as súas portas e organizar eventos con maior capacidade, coma son os ximnasios e os pazos. Ademais, Loly Gómez conversará con Mayca, dona do pazo Vista Alegre, en Vedra; e con Carlos, do ximnasio Forus Lugo.

E como cada luns, o magazine exporá coa xornalista do xornal ABC Patricia Abet e o avogado Evaristo Nogueira os temas de sucesos máis destacables dos últimos días.