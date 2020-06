Los cortos de cuarentena de Larraín, Sorrentino o Kristen Stewart, en Netflix

Directores y actores como Pablo Larraín, Paolo Sorrentino, Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal o Naomi Kawase participan en la antología Hecho en casa, una colección de cortometrajes que han rodado durante la cuarentena y que Netflix estrenará en todo el mundo el próximo día 30. Se trata de historias "personales y conmovedoras" que capturan la experiencia de la vida en cuarentena de cada uno de los cineastas, confinados en distintos lugares alrededor del mundo como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, indica la plataforma en un comunicado.

Las historias van desde diarios íntimos del día a día hasta cuentos cortos de ficción de múltiples géneros, colocando una lupa sobre cómo el encierro ha afectado a los diferentes países y vidas en todo el mundo.

La lista de participantes incluye a Ladj Ly ( Los Miserables), desde Francia; Paolo Sorrentino ( La Gran Belleza) desde Roma; Rachel Morrison ( Black Panther) desde Los Ángeles; Pablo Larraín ( El Club) desde Chile; Rungano Nyoni ( Kuuntele: I am not a witch) desde Lisboa; o Natalia Beristáin ( No quiero dormir sola) desde Ciudad de México.